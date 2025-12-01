Altrimedia Edizioni alla fiera della Piccola e Media Editoria “Più Libri Più Liberi” a Roma dal 4 all’8 dicembre

La casa editrice materana Diotima con il suo marchio storico Altrimedia Edizioni sarà presente anche quest’anno a Roma alla Fiera della Piccola e Media Editoria Più Libri Più Liberi dal 4 all’8 dicembre all’interno dello stand P30 del Consiglio Regionale della Basilicata al Piano Forum del Convention center in zona Eur “La Nuvola”.

In linea con il tema di questa edizione di Più Libri più liberi, Ragioni e sentimenti, per i 250 anni dalla nascita di Jane Austen, Altrimedia Edizioni presenterà “Certe donne” di Stefania Martani venerdì 5 dicembre alle ore 12 e “D’istanti e di sogni” di Annalisa Pistoia lunedì 8 dicembre alle ore 16 che, alle ragioni e ai sentimenti, hanno dedicato i propri libri. A dialogare con le autrici ci sarà Vittorio Sammarco, giornalista e scrittore, docente di Comunicazione politica e Opinione Pubblica nella Facoltà di Scienze della Comunicazione sociale presso l’Università Pontificia Salesiana di Roma.

Annalisa Pistoia, classe 1977, pugliese, è la vincitrice della sezione Poesia della VII edizione del Premio letterario nazionale Liberalia “La città dei Sassi” con la raccolta “D’istanti e di sogni”. L’autrice, con un passato ricco di soddisfazioni prestigiose nell’ambito di Premi nazionali e internazionali (numerosi sono infatti le menzioni ricevute e le pubblicazioni), ha espresso il suo talento anche in questa silloge. Cifra stilistica dell’opera “D’istanti e di sogni” è la delicatezza che insieme all’attenzione per i dettagli restituisce una immagine intensa ed emotivamente coinvolgente della poesia.

“Certe donne”, di Stefania Martani, autrice romana, è una silloge di poesie nelle quali troviamo storie di donne che con sofferenza e coraggio resistono alla vita. Donne uniche, complesse, mai banali che attraverso la narrazione dell’autrice emergono nella loro complessità, nel ciclo della vita, nelle relazioni affettive e familiari, ma anche nell’oscurità dell’abbandono, nella solitudine e nella lotta per trovare luce e significato. Con versi vibranti e ricchi di immagini evocative, l’autrice dipinge una realtà intima e al tempo stesso universale, in cui ogni lettrice e lettore può riconoscersi. Le poesie si muovono con coraggio tra i chiaroscuri dell’anima, passando per il dolore della perdita, la maternità vissuta e sofferta, il rapporto con il padre, l’amore idealizzato o deluso, fino a un dialogo costante con la natura che si fa madre e matrigna, rifugio e specchio dell’esistenza.

Con una media di 20 titoli pubblicati ogni anno, Altrimedia porta avanti una editoria dove la cultura ricopre un ruolo centrale e di guida pratica: per cultura ha infatti sempre inteso la passione per lo sviluppo di un pensiero in movimento, di un serbatoio di sapere e saper fare capace di generare innovazione attraverso contributi in grado di animare azioni concrete a sostegno del progresso civico, sociale e culturale. Ambizioni a cui riesce a dare vita attraverso le persone che hanno voglia di mettersi in gioco accogliendo nuove proposte, nuove sfide e utilizzando per un prodotto senza tempo – il libro – anche le nuove tecnologie.

