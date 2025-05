Altrimedia Edizioni al Salone Internazionale del libro di Torino dal 15 al 19 maggio

La casa editrice materana Altrimedia Edizioni sarà presente al Salone Internazionale del libro di Torino dal 15 al 19 maggio nello Stand del Consiglio Regionale della Basilicata (Stand L27 – Padiglione n. 2).

Nel suo trentesimo anno di attività Altrimedia sarà presente con alcune delle sue oltre 300 pubblicazioni, tra cui le ultime uscite: “Umano” di Gaia Campagna, nella collana I Narratori, che sarà presentato a Matera il prossimo 21 Maggio e “Altri musei.

Per una nuova ecologia dell’arte” di Francesca Bianchi, nella collana Visual Studies, che sarà presentato a Matera il 13 giugno.

Il tema della XXXVII edizione del Salone del Libro è Le parole tra noi leggere, si tratta, come spiega Annalena Benini, direttrice editoriale del Salone del Libro, di un romanzo di Lalla Romano, che ebbe molto successo, è stato molto amato e molto discusso e oggi riprende vita proprio a Torino attraverso questo titolo, che è anche un verso di Eugenio Montale. Riguarda, dal punto di vista letterario, la possibilità di una verità poetica, ma evoca da ogni lato un sentimento più vasto, quello per l’incontro: il tentativo ostinato e allegro di entrare in contatto con il “noi”, usando le parole per conoscere, raccontare, offrendo uno spazio di dialogo sull’arte ma anche su tutto quello che succede, che riguarda il mondo e quindi ci riguarda. Questo Salone omaggia le parole e la particolare materia di cui sono fatte: leggera, precisa, preziosa.

Con una media di 15 titoli pubblicati ogni anno, Altrimedia porta avanti una editoria dove la cultura ricopre un ruolo centrale e di guida pratica: per cultura ha infatti sempre inteso la passione per lo sviluppo di un pensiero in movimento, di un serbatoio di sapere e saper fare capace di generare innovazione attraverso contributi in grado di animare azioni concrete a sostegno del progresso civico, sociale e culturale. Ambizioni a cui riesce a dare vita attraverso le persone che hanno voglia di mettersi in gioco accogliendo nuove proposte, nuove sfide e utilizzando per un prodotto senza tempo – il libro – anche le nuove tecnologie.

