Altrimedia Edizioni al Salone del libro di Torino

Sarà presente al Salone Internazionale del libro di Torino da giovedì 9 a lunedì 13 maggio nello Stand del Consiglio Regionale della Basilicata (Stand P22 – Q17 – Padiglione n. 3) la casa editrice materana Altrimedia Edizioni .

Tra gli incontri previsti con gli autori di Altrimedia, giovedì 9 maggio alle 16 Maddalena Bonelli presenterà A calci e morsi. Dialogherà con l’autrice la direttrice editoriale di Altrimedia Edizioni, Gabriella Lanzillotta, insieme ad Anna Picardi e Patrizia Valpiani. Ambientato tra gli anni ’30 e ’40 a Grassano, A calci e morsi (terzo posto nel Concorso Artistico Letterario “Impavidarte–La biennale della cultura 2022/2023”) è un romanzo corale sull’umanità di gente umile che si misura con gli alti e bassi dell’esistenza e fa fronte, come può, a tragedie improvvise. Tra i protagonisti, Cenzino e Rocco, amici fin da piccoli; Ciccillo innamorato di Lucietta, per sposarla deve rinunciare alla sua famiglia; suo fratello Pasquale che sceglie di andare a combattere. Per loro la strada è stata maestra di vita, poi la vita ha presentato il conto tradendo i loro sogni. Maddalena, invece, è andata avanti tra figli, aborti e la durezza di una quotidianità pesante, un destino per niente clemente e i lutti portati dalla guerra.

Sempre il 9 maggio alle 18 sarà la volta di Merito del cuore di Mirna Mastronardi. Interverrà con l’Autrice l’editore Vito Epifania. Merito del cuore è l’autobiografia di Mirna Mastronardi, la fondatrice di Agata, la prima organizzazione di volontariato oncologico della Basilicata. Con coraggio, Mirna racconta la sua adolescenza in un piccolo paese del Materano, la famiglia, gli amici, le riunioni del PCI, i tanti lavori, gli attacchi di panico e una passione fortissima per un uomo che le spezzerà il cuore ma le lascerà un dono inestimabile: Dea. Da qui, la rinascita di Mirna, quella che lei definisce “la sua seconda vita” nella quale però è messa a dura prova per la malattia della sua più cara amica, Lucia, e quasi in contemporanea per la scoperta devastante di avere un tumore.

Venerdì 10 maggio, infine, alle 15 sarà presentato Racconti meridiani di Emilio Giugliano. Con lui dialogherà la direttrice editoriale Lanzillotta. Giugliano opera da oltre 20 anni nel volontariato internazionale e ha maturato esperienze di cooperazione in Africa e in America Latina. Questi racconti, memorie di vicende vissute tra il 1999 e il 2007, sono il frutto letterario degli eventi esaltanti, drammatici e curiosi vissuti dall’Autore in quelle terre lontane. Racconti Meridiani inaugura ALTER, la nuova collana di Altrimedia Edizioni. Alter significa ospitalità, incontrarsi con altri sguardi e altre culture, per leggersi negli occhi, accogliere, dialogare ad altezza d’anima e comprendere orizzonti nuovi.

L’identità si crea a partire da un viaggio, fuori di sé, per valorizzare spazi di diversità e chiamare ricchezza tutto ciò che può apparire “altro” rispetto al pregiudizio e all’immaginario comune. E ritrovarsi più maturi al ritorno.

Il tema della XXXVI edizione del Salone del Libro è Vita immaginaria, quel territorio sorprendente e misterioso che dà vita a un patrimonio di infinite possibilità. Il tema dell’edizione diventa in questo senso un archivio, ma anche una mappa possibile del futuro. Questa edizione sarà un omaggio alla vita immaginaria che muove la vita creativa, in tutte le sue forme: al suo modo geniale, malinconico, fiducioso e sempre nuovo di creare altri mondi e di farli incontrare, sperando perfino che qualcuno di essi possa diventare reale.