Altrimedia Edizioni a “Il paese dei libri” a Montescaglioso

Nell’ambito della manifestazione culturale “Il paese dei libri” che si terrà a Montescaglioso nei giorni dal 25 al 27 agosto 2022, che prevede non solo presentazioni, incontri e dibattiti, ma anche corsi di scrittura, Altrimedia Edizioni presenterà due suoi autori: Francesco Sciannarella con “Esistenze senza cornice” e Maddalena Bonelli con “A calci e morsi”.

Il 26 agosto alle 20.45 presso l’Abbazia San Michele, primo chiostro, Francesco Sciannarella, in un dialogo con l’editrice, Gabriella Lanzillotta, tratteggerà lil suo “Esistenze senza cornice”, una storia dove i fili della trama sono le vite solitarie e sofferte dei protagonisti che si intrecciano, si snodano e si riannodano in modo inconsapevole, come quel furto che fa da sfondo alle loro esistenze. Antonio, malato terminale, Pasquale, il fratello lontano, Sophia – amica di sempre e speranza di riscatto – “dipingono” Esistenze senza cornice. L’autore, Francesco Sciannarella, ci porta a conoscere, dal di dentro, queste anime regalando emozioni e colpi di scena in una Matera di antica bellezza.

Il 27 agosto alle ore 20.30 presso Josafat Cafè, Maddalena Bonelli racconterà la storia del suo romanzo “A calci e morsi” dialogando con l’editrice.

“A calci e morsi” parla di Cenzino e Rocco, amici fin da piccoli; e poi Ciccillo innamorato di Lucietta, per sposarla deve rinunciare alla sua famiglia; suo fratello Pasquale che sceglie di andare a combattere. Per loro la strada è stata maestra di vita, poi la vita ha presentato il conto tradendo i loro sogni. Maddalena, invece, è andata avanti tra figli, aborti e la durezza di una quotidianità pesante, un destino per niente clemente e i lutti portati dalla guerra. Ambientato tra gli anni ‘30 e ‘40 a Grassano, è un romanzo corale sull’umanità di gente umile che si misura con gli alti e bassi dell’esistenza e fa fronte, come può, a tragedie improvvise.

Francesco Sciannarella è nato e vive a Matera, è sposato e ha due figli. Si è avvicinato alla scrittura all’età di sedici anni, scrivendo racconti, ottenendo diversi riconoscimenti, e più di recente scrivendo anche per il teatro. Con Altrimedia Edizioni ha pubblicato anche Nel cuore dei Sassi, un racconto ispirato a una sua commedia teatrale, una raccolta di racconti noir e la trilogia di racconti nella Matera degli anni ’50 Anime brulicanti. Nel 2020 ha realizzato il suo sito web, www.francescosciannarella.it .

Maddalena Bonelli è nata a Grassano e vive a Matera. Laureata in Medicina e chirurgia, specializzata in Neuropsichiatria infantile è stata Pediatra ospedaliero a Matera fino al 2015, ora libero professionista e medico di bordo supplente. Come scrittrice ha esordito nel 2013 con la raccolta di poesie Giorni scalzi (III premio Franz Kafka 2014). Nel 2020 ha scritto il romanzo Ciro nella grotta dei pipistrelli. Ha pubblicato saggi, racconti e poesie su riviste nazionali e qualche articolo per giornali on line. È referente Sud-Italia per l’Associazione Medici scrittori Italiani. Premi: Cesare Pavese 2019, saggistica sezione medici; Cronin 2019, sezione teatro; La serpe d’oro, narrativa.

