Venerdì 13 giugno alle ore 19 presso la sede della Fondazione Sassi, in via San Pietro Barisano, avrà luogo la presentazione del volume “Altri musei. Per una nuova ecologia dell’arte” di Francesca Bianchi.

La serata, moderata dalla direttrice della Fondazione Sassi Patrizia Minardi, vedrà la partecipazione dell’autrice Francesca Bianchi, di Maristella Trombetta, docente di Filosofia e critica delle arti visive dell’Università Aldo Moro di Bari e curatrice della collana Visual Studies, e da Gabriella Lanzillotta, direttrice editoriale di Altrimedia.

In “Altri musei. Per una nuova ecologia dell’arte”, prefazione di Maristella Trombetta (curatrice della collana Visual Studies), Francesca Bianchi esplora il rapporto tra istituzione museale e artisti. Se la maggior parte dell’arte contemporanea è concetto, relazione e performance qual è la materia da conservare? Il museo, oggi, cosa deve custodire? L’autrice, esperta nel settore della conservazione e valorizzazione di opere d’arte, mette a disposizione uno studio che non propone teorie definitive, ma intende alimentare un pensiero critico sugli aspetti del contemporaneo affinché l’arte possa essere capita e interiorizzata attraverso una musealizzazione che non rinunci alla contemplazione e che non riduca il fruitore a mero consumatore.

“Altri musei. Per una nuova ecologia dell’arte” va ad arricchire la collana Visual studies nata per offrire contributi autorevoli al mondo dell’arte e delle sue evoluzioni grazie al lavoro di selezione e cura dei componenti del comitato scientifico: Maristella Trombetta, Lorella Bosco, Carlo Fusca, Barbara Missana e Saverio Simi de Burgis.

Francesca Bianchi, nata a Venezia, è laureata in Storia dell’arte all’Università Aldo Moro di Bari, si specializza allo IED con un corso di alta formazione sul management degli eventi artistici e dello spettacolo. Lavora da 15 anni nell’ambito della conservazione e valorizzazione con la ditta ARCUM Arte e Restauro e progetta e produce allestimenti museografici per mostre di arte contemporanea compiendo attività di ricerca.