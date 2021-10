Sono 50 in provincia di Matera i profughi afghani ospitati a Montalbano, Nova Siri, Rotondella, Tricarico, Cirigliano e Matera, con sette i nuclei famigliari, e tra di 11 minori e 13 donne. E presto potrebbero aggiungersi degli altri grazie alla sottoscrizione di un accordo tra Prefettura di Matera e sindaci di altri comuni,con l’obiettivo di favorire l’accoglienza dei nuclei famigliari di profughi afgani richiedenti asilo. A sottoscriverlo il prefetto di Matera, Rinaldo Argentieri, con i sindaci di Nova Siri, Rotondella, Valsinni, Montalbano jonico, Colobraro, Gorgoglione, Grassano e Matera. L’intesa, della durata di 18 mesi, prevede che i Comuni garantiscano agli ospiti idonea sistemazione in alloggi ,fornitura dei pasti e beni essenziali servizio di mediazione linguistico-culturale oltre a assistenza sanitaria, sociale e psicologica , di informazione e orientamento legale di orientamento al territorio e accesso ai corsi di lingua italiana.



I Comuni dovranno,inoltre, attivare misure e iniziative in materia di tutela delle donne e dei minori- Agli enti locali la Prefettura, che monitorerà i servizi, sarà garantito un contributo spese per ogni persona ospitata come previsto per legge. Un bel segnale di accoglienza,ma senza dimenticare il dramma che ha comportato la separazione di affetti rimasti in quella terra tormentata da conflitti , segnata dalla progressiva perdita di libertà e dalla ripresa del terrorismo.