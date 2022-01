Ormai siamo al record dei tamponi eseguiti, 2889, con 943 soggetti risultati positivi al covid 19 e alle varianti e di questi 872 residenti in Basilicata. Ci sono – con le rilevazioni del 4 gennaio- i 129 guariti, bene, e anche 74 ricoverati e tre persone in terapia intensiva. Ma cresce anche il numero dei vaccinati, segno che l’unico rimedio al momento è il vaccino. Si punta sui minori e con le scuole in particolare, prossime alla riapertura. Si susseguono gli appelli al senso di responsabilità e a ”portare pazienza” come ripete in una nota il presidente della giunta regionale Vito Bardi. Il picco dei contagi, a quanto pare non è stato raggiunto. I pessimisti parlano della fine del mese di gennaio. Anche su questo aspetto occorre maggiore informazione, per evitare il ripetersi di luoghi comuni, errato modo di porsi verso verso un problema epidemico che richiede trasparenza e senso di responsabilità. E qui non manca il rammarico del senno di poi di quello che andava fatto per tempo e non si è riusciti o voluto fare. Lo slogan turistico sanitario di una ”Basilicata covid free” ha finito con l’allentare le maglie della prevenzione e dei controlli sul piano organizzativo. Pazienza? Beh su questo contano fatti e risultati. Se anzicchè baloccarsi sull’avvio della facoltà di medicina a numero chiuso ci si fosse concentrati sulle cose da fare per evitare gli effetti negativi della quarta fase di contagio e recuperare le frangie di non vaccinati a quest’ora non staremmo a fare i conti con disagi del presente. Domani è l’Epifania e con una calza di vaccini, tamponi, statistiche, proiezioni e tutto quanto la galassia anticovid e varianti comporta.



Vaccinazioni e test Covid-19, aggiornamento del 5 gennaio

La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 4 gennaio, sono state effettuate 7.507 vaccinazioni.

A ieri sono 446.988 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (80,8 per cento) e 413.801 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (74,8 per cento) e 176.042 (31,8 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.036.831 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In totale sono 74 le persone ricoverate: 37 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 1 in terapia intensiva, e 37 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 2 in terapia intensiva.

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 2.889 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 943 (e di questi 872 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 129 guarigioni, di cui 126 relative a residenti in Basilicata.

Il bollettino quotidiano con i dati riassuntivi sarà consultabile dopo le ore 14,00 di oggi collegandosi alla pagina web: https://bit.ly/3fLEgGd



Basilicata, Bardi: “Numeri record di vaccini e tamponi. Disagi inevitabili, occorre pazienza”

“Ieri 7.507 somministrazioni in Basilicata, il numero più alto di tutta la campagna vaccinale. Sempre ieri, quasi 3.000 tamponi molecolari: il tasso di positività è ancora troppo elevato, ma le terapie intensive reggono. L’età media dei ricoverati Covid è molto alta, pari a 74 anni. E questo è molto indicativo. Cresce anche il numero dei guariti.

Ovviamente questi numeri eccezionali comportano difficoltà, code e disservizi. Come ha detto il Generale Figliuolo, purtroppo in questo momento dobbiamo avere pazienza e fare un piccolo sacrificio come cittadini: le risorse sono poche, il personale è allo stremo, i positivi vi sono anche tra infermieri, medici e volontari, abbiamo un aumento di prime dosi (che possono farsi senza prenotazione) e altre criticità che in alcuni giorni possono mandare il sistema – che numeri alla mano ha ben funzionato – in difficoltà.

Chiedo a tutti comprensione e collaborazione. Sosteniamo i nostri medici, i nostri infermieri, la nostra protezione civile, i nostri volontari che da due anni stanno facendo un lavoro straordinario contro un mostro ignoto.

Ogni giorno cerchiamo di migliorare un pezzettino: a volte riusciamo, altre volte meno. Ma dobbiamo essere fieri di questo incredibile sforzo di popolo che tutti insieme stiamo compiendo. Uniti. Come una vera comunità. E alla fine insieme avremo la meglio. E torneremo alla vita di prima.

Infine due informazioni di servizio: per le vaccinazioni il numero verde è da sempre 800.00.99.66.

Mentre per le prime dosi non occorre la prenotazione: avere la massima copertura vaccinale della popolazione è una priorità di sanità pubblica”. Lo afferma in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.