Anche i dati odierni del bollettino dalla task force di Basilicata in merito ai tamponi processati nella giornata di ieri 20 marzo 2021, non portano buone notizie: sei persone hanno perso la vita nel potentino, il rapporto positivi/tamponi che sale al 10,04% con altri 104 nuovi casi di residenti.

Dunque su 1.096 tamponi molecolari processati sono stati riscontrati 110 positivi (di cui 104 residenti) pari ad un incidenza -come già detto- superiore al 10% (ieri è stato del 9,91%) e al dato medio della settimana appena conclusa che è stato del 9,05%, oltre che a quello nazionale che anche oggi è del 6,72%.

I nuovi positivi di oggi riguardano Lauria (10 casi), Matera (8), Potenza (8 casi), Melfi (7), Policoro (6), Montescaglioso (6) e poi via via altri comuni con numeri più bassi.

Oggi purtroppo, come dicevamo, si registra il decesso di sei persone, mentre sul fronte dei ricoveri totali dai 180 di ieri ai 175 di oggi, mentre quelli in terapia intensiva da 14 scendono a 13 (4 Pz, 9 Mt).

Infine, i guariti sono 49 i guariti della giornata (46 i residenti), con il totale dei positivi in Basilicata che sale a 4.249.

Ma ecco i dati come comunicati ufficialmente in dettaglio:

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 21 marzo 2021, ORE 10.00

Report dati processati in data 20 marzo 2021

Tamponi molecolari totali n. 269.294

Tamponi totali negativi n. 248.497

Persone testate n. 162.863

Tamponi molecolari di giornata n. 1.096

Test antigenici totali 11.801

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 110

Tamponi negativi n. 986

RICOVERATI N. 175

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 34

Pneumologia n. 31

Medicina d’Urgenza n. 17

Medicina Interna Covid n. 26

Terapia Intensiva n. 04

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 33

Pneumologia n. 19

Medicina Interna Covid n. 02

Terapia Intensiva n. 09

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 49

DECESSI TOTALI N. 06

Deceduti Residenti n. 06

• Balvano

• Chiaromonte

• Melfi n. 2 decessi

• Palazzo San Gervasio

• Potenza

POSITIVI TOTALI N. 110

Residenti: n. 104

N. Comune

1 Anzi (domiciliato a Potenza)

1 Banzi

1 Barile (domiciliato a Potenza)

3 Bernalda

2 Chiaromonte

3 Episcopia

1 Ferrandina

4 Filiano (n. 1 domiciliato a Potenza)

4 Forenza (n. 1 domiciliato a Policoro)

1 Francavilla in Sinni

4 Latronico

10 Lauria

8 Lavello

1 Marsico Nuovo

8 Matera

7 Melfi

6 Montescaglioso

1 Noepoli

3 Nova Siri

1 Palazzo San Gervasio

1 Pietragalla

4 Pisticci

6 Policoro

4 Pomarico (n. 1 domiciliato a Matera)

8 Potenza

3 Rionero in Vulture

1 Rotonda

3 San Fele

1 Senise

1 Stigliano

1 Tolve

1 Trecchina

Non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 04

N. Regione/ Stato estero

2 Puglia (domiciliati ad Irsina)

1 Puglia (domiciliato a Policoro)

1 Puglia (domiciliato a Tursi)

Non residenti ed in isolamento in altra Regione: n. 02

N. Regione/ Stato estero

2 Puglia

GUARITI TOTALI N. 49

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 46

N. Comune

1 Barile

1 Forenza

1 Ferrandina

1 Lavello

5 Matera

6 Melfi

1 Montalbano Jonico

2 Montescaglioso

1 Nova Siri (domiciliato a Tursi)

1 Pescopagano

1 Pisticci

4 Policoro

1 Potenza

3 Rionero in Vulture

1 Stigliano

16 Venosa

Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 02

N. Regione/ Stato estero

1 Campania (domiciliato a Pescopagano)

1 Puglia (domiciliato a Matera)

Guariti non residenti nè domiciliati in Regione Basilicata: n. 01

N. Regione/ Stato estero

1 Puglia

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 4.249

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 4.074

DECEDUTI RESIDENTI N. 399

GUARITI RESIDENTI N. 13.247

Potenza, 21.03.2021

Task Force Regione Basilicata