Anche oggi il report quotidiano lucano aggiunge altri cinque positivi (uno solo ricoverato in ospedale) a quelli dei giorni scorsi. Sembra essere tornati ai primi mesi dell’anno, quando i positivi crescevano di giorno in giorno, ma l’aspetto tranquillizzante di questa nuova crescita del contagio e che trattasi nella stragrande maggioranza di casi asintomatici e ancora pochi (anche se anch’essi in lenta crescita) i ricoveri ospedalieri. Finché va avanti così, la situazione è preoccupante ma non grave. Sebbene siamo giunti a quota 82 di residenti positivi.

Intanto alcuni casi di positività riscontrati in ambito scolastico in altre regioni, costituiscono una sorta di prova del modello con cui ci si dovrà abituare a convivere dopo l’apertura delle lezioni.

E’ il caso della bambina di 4 anni che frequenta l’asilo 8 marzo di Pavia è risultata positiva al Coronavirus. L’Ats (l’ex Asl) e il comune hanno posto in quarantena gli altri 13 bambini di quattro e cinque anni della sua sezione e le maestre, provvedendo alla disinfezione dei locali, mentre il resto della scuola resterà regolarmente aperto. Per stasera è atteso l’esito dei tamponi a cui sono stati sottoposti insegnanti, bidelli e compagni della bimba.

Un terzo caso di coronavirus (un alunno iscritto al primo anno del liceo scientifico Einstein che ha frequentato alcuni corsi di potenziamento in italiano e matematica) è stato registrato tra gli studenti dell’Isis Bassa Friulana di Cervignano (Udine). Ma, assicura il dirigente scolastico, Oliviero Barbieri: “Il 16 settembre l’Isis riapre regolarmente con lezioni in presenza. Mi sono confrontato poco fa con il Dipartimento di Prevenzione. Gli studenti che erano in aula con il ragazzo, una quindicina, oggi saranno sottoposti a tampone e anche in caso di negatività rimarranno in quarantena fiduciaria fino a un secondo test. Per loro la didattica comincerà a distanza: Collegheremo l’aula con le famiglie perché gli alunni possano seguire da casa. Qualora problemi di linea non ci consentissero di trasmettere in diretta, registreremo le lezioni e le invieremo.” Gli ambienti sono stati sanificati aggiunge il preside: “come si fa sempre, nel rispetto del protocollo e ora lo si fa una volta in più. Il corso di potenziamento frequentato dallo studente è stato sospeso in presenza e anche l’insegnante sarà sottoposto al test.”

Sarà così la “normalità” di questo anno scolastico particolare segnato dalla presenza di questo convitato di pietra. Non sarà facile ma molto dipenderà dall’approccio positivo che tutti avranno rispetto alle regole messe in campo.

Ma ecco a seguire il report della “task force regionale” con cui ci ” comunica che ieri, 11 settembre, sono stati processati 824 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 5 sono risultati positivi.

Le positività riguardano: 2 persone residenti a Matera; 1 persona residente a Lauria; 1 persona di nazionalità estera domiciliata nel Comune di Venosa e ricoverata all’ospedale San Carlo di Potenza; 1 persona di nazionalità estera in isolamento nel Comune di Rotondella.

Nella stessa giornata è stata registrata la guarigione di 2 persone residenti a Tricarico e di 2 due cittadini residenti in Comuni della Toscana in isolamento in Basilicata.

Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 82 e di questi 78 si trovano in isolamento domiciliare.

Sono 6 i ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane: a Potenza 2 persone sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale ‘San Carlo’, a Matera 3 persone sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive e 1 persona nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’.

Ai positivi vanno aggiunti nel complesso 28 persone decedute (9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 2 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda); 380 guariti; 1 persona di nazionalità estera domiciliata nel Comune di Venosa e ricoverata all’ospedale San Carlo di Potenza; 1 cittadino residente in Umbria in isolamento in Basilicata; 2 persone residenti in Comuni della Toscana e in isolamento in Basilicata; 4 cittadini residenti in un Comune dell’Emilia Romagna in isolamento in Basilicata; 1 cittadino residente in Puglia e ricoverato al ‘Madonna delle Grazie’ di Matera; 8 persone di nazionalità estera e provenienti da Stato estero in isolamento in Basilicata; 30 cittadini stranieri in isolamento in Basilicata in una struttura dedicata; 1 cittadino residente in Basilicata in isolamento nel Lazio; 1 cittadino, diagnosticato in Puglia, residente in Basilicata dove si trova in isolamento; 3 cittadini stranieri in isolamento a Palazzo San Gervasio.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 63.411 tamponi, di cui 62.768 risultati negativi.

Il prossimo aggiornamento lunedì 14 settembre, alle ore 12,00.”

In allegato il bollettino quotidiano con tutti i dati riassuntivi.