E’ una situazione che continua a peggiorare sul fronte del contagio in Basilicata, quella che ci consegnano i dati odierni del bollettino dalla task force di Basilicata in merito ai tamponi processati nella giornata di ieri 17 marzo 2021: 179 nuovi casi, con il rapporto positivi/tamponi che schizza al 13,84% e altre quattro persone che hanno perso la vita (sono 14 in soli tre giorni).

Dunque su 1.349 tamponi molecolari processati sono stati riscontrati 184 positivi (di cui 179 residenti) pari ad un incidenza -come già detto- del 13,84 rispetto al 9,83% di ieri, di molto superiore al dato medio della settimana appena conclusa 9,05% e a quello nazionale che oggi è del 6,25%.

I nuovi positivi di oggi riguardano Potenza (28 casi), Policoro (21), Avigliano (9), Matera(7) e poi via via altri comuni con numeri più bassi.

Oggi, purtroppo, come dicevamo ancora quattro persone hanno perso la vita, mentre sul fronte ricoveri totali da 173 passano a calano a 176, mentre quelli in terapia intensiva da 14 scendono a 12 (4 Pz, 8 Mt).

Infine, i guariti sono 43 i guariti della giornata (41 residenti), con il totale dei positivi in Basilicata che sfora la barriera dei quattromila, essendo salito a 4.096.

Ma ecco i dati come comunicati ufficialmente in dettaglio:

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 18 marzo 2021, ORE 10.00

Report dati processati in data 17 marzo 2021

Tamponi molecolari totali n. 265.312

Tamponi totali negativi n. 244.897

Persone testate n. 160.969

Tamponi molecolari di giornata n. 1.349

Test antigenici totali 11.691

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 184

Tamponi negativi n. 1.165

RICOVERATI N. 176

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 33

Pneumologia n. 27

Medicina d’Urgenza n. 15

Medicina Interna Covid n. 28

Terapia Intensiva n. 04

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 35

Pneumologia n. 21

Medicina Interna Covid n. 05

Terapia Intensiva n. 08

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 43

DECESSI TOTALI N. 04

Deceduti Residenti n. 04

• Brienza

• Policoro

• Senise

• Tolve

POSITIVI TOTALI N. 184

Residenti: n. 179

N. Comune

3 Accettura

1 Acerenza

2 Atella

9 Avigliano (n. 1 domiciliato a Potenza)

1 Balvano

2 Barile

3 Bernalda

2 Chiaromonte

1 Episcopia

1 Fardella

4 Ferrandina (n. 2 domiciliati a Rotondella)

1 Filiano

3 Forenza

3 Francavilla in Sinni

2 Genzano di Lucania

1 Grumento Nova

3 Irsina

6 Lauria (n. 1 domiciliato a Potenza)

1 Lavello

7 Matera

14 Melfi

1 Montalbano Jonico

3 Montescaglioso

1 Muro Lucano

1 Nova Siri

1 Oliveto Lucano

1 Oppido Lucano

4 Palazzo San Gervasio (n. 1 domiciliato in Puglia)

3 Pescopagano

4 Picerno

2 Pignola

4 Pisticci

21 Policoro

3 Pomarico

28 Potenza (n. 2 domiciliati ad Avigliano)

2 Rapolla

1 Rionero in Vulture

5 Rivello

1 Ruoti

2 San Costantino Albanese

2 San Fele

1 Sant’Angelo Le Fratte (domiciliato a Tito)

1 Sant’Arcangelo

1 Savoia di Lucania

2 Scanzano Jonico (n. 1 domiciliato a Policoro)

1 Senise

1 Tito

1 Tolve

2 Tramutola

1 Tricarico

4 Tursi (n. 1 domiciliato a Policoro)

4 Venosa

Non residenti ed in isolamento in altra Regione: n. 05

N. Regione/ Stato estero

05 Puglia

GUARITI TOTALI N. 43

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 41

N. Comune

2 Acerenza

2 Atella

3 Avigliano

2 Brienza

1 Lagonegro

1 Lavello

1 Maratea

13 Matera

1 Melfi

1 Miglionico

1 Montalbano Jonico

1 Montescaglioso

2 Picerno

1 Pignola (domiciliato a Matera)

1 Pisticci

4 Policoro

1 Ruoti

1 Sarconi

1 Satriano di Lucania

1 Scanzano Jonico

Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 02

N. Regione/ Stato estero

1 Romania (domiciliato a Corleto Perticara)

1 Udine (domiciliato a Matera)

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 4.096

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 3.920

DECEDUTI RESIDENTI N. 388

GUARITI RESIDENTI N. 13.046