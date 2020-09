Altri TRENTADUE contagi (di cui 25 residenti in regione) sono emersi dai tamponi processati nella giornata di ieri in Basilicata. Positività che riguardano 7 persone residenti in Puglia e lì in isolamento; 4 persone residenti a Pescopagano; 1 persona residente a Matera; 1 persona residente a Sarconi; 6 persone residenti a Marsicovetere; 7 persone residenti a Tramutola; 1 persona residente a Moliterno; 1 persona residente a Melfi; 2 persone residenti a Marsiconuovo; 2 persone residenti a Venosa.

Dati che, al netto di una guarigione, portano il totale attuale dei positivi residenti in regione a 229.

Già nella serata di ieri si era avuto sentore di questo incremento con la notizia dei 16 nuovi contagi legati alla casa di riposo di Marsicovetere (tutte persone che hanno avuto contatti diretti con ospiti e dipendenti risultati positivi nei giorni scorsi), di altri 2 contagi riconducibili ai 13 casi già positivi a Pescopagano, dell’istituto comprensivo di Tramutola che ha sospeso le lezioni in quanto è risultato positivo un referente della scuola calcio e di un positivo Moliterno (un operatore del distretto sanitario di Villa d’Agri che, pertanto, è stato chiusa per la prevista sanificazione).

Una crescita di casi in linea, purtroppo, con l’aumento nell’intero Paese. Positivi anche due senatori del Movimento 5 Stelle per cui sono stati bloccati i lavori delle commissioni a Palazzo Madama. Da oggi in Sicilia scatta obbligo di mascherina all’aperto e la vicina Campania impone nuove restrizioni a movida e feste. Allarme anche in Serie A con il campionato che potrebbe subire una battuta d’arresto, nel mentre arriva l’ordinanza del Ministero della salute per la effettuazione dei test rapidi a scuola.

Il ministero della Salute ha dato, infatti, parere favorevole all’impiego dei test antigenici rapidi in ambito scolastico, per rilevare eventuali infezioni da coronavirus tra il personale e tra gli studenti. L’adozione di questo sistema dovrebbe consentire di rilevare più rapidamente un’infezione in presenza di un caso sospetto, predisponendo le attività di isolamento e riducendo il rischio che possano essere contagiate altre persone. Il commissario per l’emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, ha avviato un bando per la fornitura di 5 milioni di kit per effettuare i test, che si chiuderà il prossimo 8 ottobre (non sono note le modalità di distribuzione degli stessi alle Regioni).

Ma ecco il report di oggi della ”

“La task force regionale comunica che ieri, 29 settembre, sono stati processati 883 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 32 sono risultati positivi.

In seguito a controlli effettuati sulle positività comunicate ieri, si rende necessario evidenziare che la positività della persona residente a Marsiconuovo è in realtà relativa a persona residente a Marsicovetere.

Nella stessa giornata è stata registrata la guarigione di 1 persona residente nel Comune di Bella ancora ricoverata all’ospedale San Carlo.

I lucani attualmente positivi sono 229 (205 all’ultimo aggiornamento a cui si aggiungono 25 positività di residenti e si sottrae 1 guarigione) e di questi 219 si trovano in isolamento domiciliare.

Sono 13 i ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane: a Potenza 7 persone, tra cui 1 guarito in attesa di dimissioni, sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive del San Carlo; a Matera 4 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive (tra cui una guarita in attesa di dimissioni) e 2 persone (tra cui 1 guarito ancora ricoverato) nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’.

Ai positivi vanno aggiunti nel complesso 29 persone decedute (9 di Potenza, 3 di Paterno, 1 di Spinoso, 2 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda); 407 guariti; 1 cittadino campano in isolamento a Lavello; 1 cittadino calabrese in isolamento a Lavello;1 persona di nazionalità estera diagnostica in Puglia in isolamento a Matera; 6 persone di nazionalità estera in isolamento una a Potenza, una a Matera; una a Rotonda; una a Lavello, una a Scanzano, una a Barile; 1 persona di nazionalità estera domiciliata a Venosa e ricoverata al San Carlo; 1 cittadino residente in Toscana e in isolamento in Basilicata; 5 cittadini residenti in Emilia Romagna in isolamento in Basilicata;

1 persona di nazionalità estera e proveniente da stato estero in isolamento in Basilicata; 24 cittadini stranieri in isolamento in struttura dedicata in Basilicata; 1 cittadino residente in Basilicata in isolamento nel Lazio; 1 cittadino residente e in isolamento in Basilicata diagnosticato in Puglia; 3 cittadini stranieri lavoratori stagionali in isolamento a Palazzo San Gervasio.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 73.036 tamponi, di cui 72.236 risultati negativi.

Il prossimo aggiornamento domani 1° ottobre, alle ore 12,00.”

