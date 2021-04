Da oggi dunque si avrà a disposizione un nuovo vaccino a disposizione per implementare la campagna di somministrazioni. Infatti, è partita la distribuzione alle Regioni del vaccino Johnson & Johnson dopo l’ok di Ema e Aifa delle dosi che l’azienda farmaceutica aveva già consegnato nei giorni scorsi prima dello stop temporaneo. Si tratta di 184 mila dosi che erano immagazzinate presso l’hub nazionale vaccini della Difesa di Pratica di Mare.

Nel frattempo in Italia, secondo l’ultimo aggiornamento del report vaccini del ministero della salute relativo ai dati raccolti fino alle 6,00 di oggi, sono state somministrate 15.894.533 di dosi mentre sono 4.654.358 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale con doppia dose. Il totale dei vaccini distribuiti finora è di 17.752.110. Intanto La Struttura Commissariale ha raccomandato alle Regioni e alle Province autonome di attenersi all’ordinanza che dà precedenza alle categorie fragili e quindi di sospendere le prenotazioni a soggetti di età inferiore a 60 anni. La Basilicata sempre penultima tra le regioni, prima solo della Calabria, avendo somministrato l’83,5% delle dosi ricevute.

Venendo ai dati diffusi oggi dalla task force della Basilicata, relativi ai tamponi molecolari processati nella giornata di ieri 20 aprile si rileva (come ieri) anche oggi una buona notizia: quella di un ulteriore calo dell’incidenza giornaliere positivi/tamponi che scende all’8,69%, e una brutta: di un incremento dei ricoveri in terapia intensiva ed altri cinque decessi.

Infatti, su 2.036 tamponi molecolari, sono stati rilevati 177 positivi (173 i residenti) con una incidenza giornaliera positivi/tamponi scesa, per l’appunto, all’8,69% rispetto al 9,23% del giorno precedente, dunque sempre inferiore al dato medio della settimana appena conclusa che è stato del 12,42% ma non a quello giornaliero nazionale che è del 4,11%.

I nuovi positivi di oggi riguardano Matera con 28 casi, Policoro (14), Potenza e Castelluccio Inferiore (13), Lavello (11), poi via via altri comuni con numeri inferiori.

Oggi, purtroppo come dicevamo prima, si registrano altri cinque decessi, mentre i ricoveri totali scendono da 182 a 178, mentre quelli in terapia intensiva salgono da 10 a 13.

Infine, i guariti sono 115 i guariti della giornata (113 i residenti), con il totale dei positivi in Basilicata che si attesta a 5.604.

A seguire i dati in dettaglio:

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 21 aprile 2021, ORE 10.00

Report dati processati in data 20 aprile 2021

Tamponi molecolari totali n. 309.102

Tamponi totali negativi n. 283.953

Persone testate n. 181.401

Tamponi molecolari di giornata n. 2.036

Test antigenici totali 13.560

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 177

Tamponi negativi n. 1.859

RICOVERATI N. 178

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 31

Pneumologia n. 31

Medicina d’Urgenza n. 18

Medicina Interna Covid n. 19

Terapia Intensiva n. 08

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 35

Pneumologia n. 20

Medicina Interna Covid n. 11

Terapia Intensiva n. 05

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 115

DECESSI TOTALI N. 05

Deceduti Residenti n. 04

Avigliano

Baragiano

Matera (n. 2)

Deceduti non residenti n. 01

N. Regione/ Stato estero

1 Calabria

POSITIVI TOTALI N. 177

Residenti: n. 173

N. Comune

3 Abriola

1 Anzi

11 Avigliano

1 Barile

1 Bella

13 Castelluccio Inferiore

1 Castelluccio Superiore

1 Corleto Perticara

1 Craco

2 Ferrandina

3 Filiano

1 Garaguso

3 Genzano di Lucania

1 Irsina

1 Lauria (domiciliato a Castelluccio Inferiore)

11 Lavello

6 Marsicovetere (n. 1 domiciliato a Paterno)

28 Matera

5 Melfi (n. 1 domiciliato a Venosa)

4 Moliterno

2 Montalbano Jonico

2 Montescaglioso

1 Muro Lucano (domiciliato a Bella)

3 Palazzo San Gervasio

3 Pietragalla

1 Pignola

5 Pisticci

14 Policoro

13 Potenza

2 Rapolla

7 Rionero in Vulture

1 Rotonda

1 San Fele

1 Sant’Arcangelo

1 Satriano di Lucania

2 Scanzano Jonico

5 Stigliano

1 Tolve

1 Tricarico

3 Tursi

6 Venosa

Non residenti ed in isolamento in altra regione: n. 04

N. Regione/ Stato estero

1 Calabria

1 Campania

2 Puglia

GUARITI TOTALI N. 115

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 113

N. Comune

1 Anzi (domiciliato a Matera)

1 Banzi (domiciliato a Genzano di Lucania)

2 Barile

17 Episcopia

1 Ferrandina

3 Francavilla in Sinni

10 Genzano di Lucania

1 Grassano

1 Grottole

1 Lauria

13 Lavello

1 Maschito

9 Matera

9 Melfi

1 Montalbano Jonico

3 Montemilone (n. 1 domiciliato a Palazzo San Gervasio)

3 Montescaglioso (n. 1 domiciliato a Bernalda)

20 Palazzo San Gervasio

3 Policoro

1 Pomarico

3 Rionero in Vulture

2 Rotondella

7 Venosa

Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 01

N. Regione/ Stato estero

1 Pakistan (domiciliato a Corleto Perticara)

Guariti non residenti nè domiciliati in Regione Basilicata: n. 01

N. Regione/ Stato estero

1 Campania

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 5.604

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 5.426

DECEDUTI RESIDENTI N. 488

GUARITI RESIDENTI N. 15.932