”Alto Impatto”. Controlli Polstrada e decurtazione punti sulla patente

Una pattuglia, l’alt e i controlli di persone, veicoli che confermano l’attività di prevenzione della Polstrada nel Materano, che verifica sul campo il rispetto del Codice della Strada e con 22 punti decurtati sulla patente. Invito alla riflessione. Le regole si rispettano, per la sicurezza altrui e della propria.

COMUNICATO STAMPA

La Polizia di Stato e il suo impegno nel contrasto di condotte pericolose alla guida

Nell’ottica della prevenzione e della sicurezza stradale, la Polizia di Stato di Matera ha effettuato un servizio “alto impatto” volto ad effettuare controlli in materia di cinture di sicurezza.

In particolare, gli operatori della Polizia Stradale di Matera, nell’ambito di tale dispositivo, hanno sottoposto a controllo nr 21 veicoli (di cui 20 nazionali e 1 extracomunitario) e identificato nr 26 persone, nonché elevato nr. 10 contestazioni relative a violazioni del Codice della Strada, per un totale di 22 punti decurtati.

I controlli eseguiti sono stati occasione per far comprendere agli utenti della strada l’importanza dei dispositivi di protezione individuale e come, l’adozione degli stessi, limiti i danni per il conducente e gli altri occupanti del veicolo in caso di incidenti stradali.