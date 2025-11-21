Alterità?Violenza? A Ruoti un progetto per donne e ragazze felici

Le donne e non solo di EudAnima, con la comunità ruotese, sono davvero operative e anche una ricorrenza come la giornata internazionale contro la violenza alle donne serve a rilanciare,nei fatti, il concetto di rispetto, responsabilità verso quello che a torto viene considerato diversità, utilizzando un comprensibile sinonimo di alterità. che invece è ricchezza. Buon lavoro per un impegno che, purtroppo, a giudicare dai fatti di cronaca , si ripete tutto l’anno



L’ANNUNCIO

RUOTI. “Ragazze e donne felici nel segno dell’autodeterminazione”, è il titolo preso in prestito dall’attività progettuale dell’associazione EudAnima aps, per celebrare il 25 novembre la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, alle ore 18 presso il Centro di aggregazione giovanile (c.da Faggeta) di Ruoti (con il patrocinio del Comune).

Una serata di condivisione a più voci sul percorso progettuale “Ragazze e donne felici…” attivato grazie al finanziamento ministeriale concesso alla Regione Basilicata per l’annualità di riferimento dell’ADP 2022-2024, ai sensi dell’art. 72, primo comma del d.lgs 117/2017 s.m.i. (CUP G24H25000340001).

Tante le idee, le attività da narrare, le proposte, le riflessioni, le considerazioni e le esperienze per “favorire la cultura dell’alterità” da parte dei socie EudAnima e degli ospiti tutti, oltre ai rappresentanti istituzionali. Focus particolare sarà dato all’obiettivo della campagna “Orange The World” per “Prevenire e eliminare la violenza contro le donne e le ragazze”. La sala si colorerà di arancione a significare “un futuro positivo e senza violenza”.