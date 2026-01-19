Altamura unita per l’ultimo saluto ai fratelli Cecilia e Antonio

Una comunità ancora incredula per la scomparsa dei due fratelli Cecilia e Antonio Bigi, deceduti a seguito delle ferite riportate durante un incidente avvenuto domenica scorsa lungo la strada Altamura- Laterza, nel quale sono rimasti feriti in maniera grave altri tre giovani. E la notizia della tragedia è passata di bocca in bocca, anche fuori città, per l’età delle vittime e del legame familiare che li univa. Sul luogo dell’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, i mezzi di soccorso che si sono prodigati per le cure del caso. Peccato davvero, per due vite interrotte anzitempo. Ora è il momento del silenzio e della necessità di stringersi accanto alle famiglie e della riflessione, come ha raccomandato di fare il sindaco Vitantonio Petronella che ha proclamato per il 20 gennaio il lutto cittadino. I funerali si terranno sempre domani, alle 15.30, presso la chiesa di San Giovanni Bosco. Il rito sarà officiato dal parroco don Antonio Scaramuzzi.



Indetto il lutto cittadino per i funerali di Cecilia e Antonio Bigi.

Il sindaco di Altamura, Vitantonio Petronella, ha indetto il lutto cittadino per i funerali in programma domani (martedì 20 gennaio 2026) di Cecilia e Antonio Bigi, sorella e fratello, che hanno perso la vita in un tragico incidente stradale sulla provinciale 41 nella giornata di ieri. Il rito funebre sarà celebrato alle ore 15:30 nella chiesa di San Giovanni Bosco. L’intera città è rimasta profondamente scossa dalla tragedia. Interpretando il sentimento collettivo il sindaco ha decretato il lutto cittadino e ha disposto l’esposizione della bandiera cittadina a mezz’asta presso Palazzo di Città nonché l’esposizione del gonfalone della città nella chiesa di San Giovanni Bosco nel corso della cerimonia.



Il sindaco invita tutta la cittadinanza, le organizzazioni e le associazioni sociali, produttive, culturali, sportive e ricreative di Altamura ad unirsi alla commemorazione e ad osservare momenti di riflessione in segno di vicinanza e solidarietà alla famiglia Bigi.

Il decreto è pubblicato sul portale istituzionale: https://www.comune.altamura.ba.it/it/news/indetto-il-lutto-cittadino-per-i-funerali-di-cecilia-e-antonio-bigi

