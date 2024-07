Altamura riqualificherà via La Carrera e Mura Megalitiche.

Un investimento di oltre 1 milione di euri per la manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi in via La Carrera e Mura Megalitiche. Lo ha deciso il Comune di Altamura, in relazione allo stato di degrado di quelle strade. Si attende il cantiere…

Comunicato.

Manutenzione straordinaria di strade e aree pedonali in via Mura Megalitiche e via La Carrera

L’Amministrazione Petronella ha varato un programma di manutenzione straordinaria della viabilità in via La Carrera e in via Mura Megalitiche (tratto compreso fra via IV Novembre e via Bari) e per la sistemazione dell’area comunale antistante gli storici resti monumentali. Con delibera di giunta, è stato approvato un piano di interventi per una spesa complessiva di 1.050.000 euro.

Sulle due strade si eseguiranno lavori di ripavimentazione dell’asfalto, ora usurato per i notevoli carichi di traffico. Inoltre si procederà alla riqualificazione dei marciapiedi di entrambe le strade e della zona pedonale perché anche in questi casi le superfici risultano degradate e quindi necessitano una sistemazione. Nel complesso, una serie di interventi che miglioreranno la viabilità e daranno più valore alle aree pedonali in una zona di pregio caratterizzata dalle importanti testimonianze archeologiche. Gli attraversamenti pedonali realizzati di recente sulle due strade non subiranno modifiche.

Il progetto è finanziato con fondi comunali (avanzo di amministrazione 2023) ed è inserito nell’elenco annuale 2024 del piano delle opere pubbliche.

Dal Palazzo di Città, Staff del Sindaco