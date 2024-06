Altamura riqualifica pavimentazione centro storico. Cantiere dal 24 giugno

Si comincia da lunedì 17 con la collocazione della segnaletica dei percorsi alternativi e poi l’avvio dei lavori a partire dal 24 giugno. Per gli altamurani e i turisti qualche disagio, ma ne vale la pena per restituire alla pavimentazione del centro storico, e ci riferiamo a corso Federico II di Svevia, decoro e funzionalità. A darne notizia è l’Amministrazione comunale, Di seguito pubblichiamo una sintesi del progetto, pubblicato nell’albo pretorio on line del Comune. L’Ente informa anche di altre iniziative che riguardano la manifestazione di interesse per i Centri Estivi e per i buoni libri. La scuola, del resto, comincia a metà settembre…

Avvio lavori di ripavimentazione Centro Storico Altamura

Si informa che a partire da lunedì 17 si proseguirà con l’installazione della segnaletica propedeutica all’inizio dei lavori di ripavimentazione del centro storico, il cui avvio è fissato il 24 giugno.

L’inizio degli stessi prenderà avvio da Porta Bari.

Maggiori informazioni sul progetto sono pubblicati sul sito istituzionale.

Riqualificazione di Corso Federico II Di Svevia

Il progetto di recupero e riqualificazione di corso Federico II è finalizzato al perseguimento di ulteriori obiettivi della strategia di sviluppo dell’Ente, che ha già individuato, nel centro storico una priorità assoluta, ponendolo quale finalità del Programma di Rigenerazione Urbana della città e, successivamente del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione e la sicurezza delle periferie di cui al D.P.C.M. 25 maggio

2016.

La realizzazione delle opere in progetto rappresenta una tappa imprescindibile per implementare un efficace processo di riqualificazione del tessuto urbano che punta a migliorare non solo gli aspetti strutturali ma

anche quelli sociali ed economici, sulla scia del rinnovato interesse e della maggiore coscienza riguardo l’importanza del recupero e della valorizzazione delle risorse storiche ed artistiche del territorio, per i quali sono stati avviati dall’Ente locale numerosi interventi puntuali e diffusi per la sua valorizzazione, rigenerazione e conservazione.

Al fine dell’inquadramento dello stato di fatto del tessuto sociale e di quello edilizio del Centro Storico del Comune di Altamura, è utile evidenziare che, secondo gli Indici di degrado definiti ai sensi del DPCM 15 ottobre 2015, calcolati in base ai dati Istat del Censimento 2011, l’area del centro storico presenta un Indice di disagio sociale pari a 7,82 contro i 5,43 dell’intero Comune e un indice di disagio edilizio pari a 2,23 contro 1,23 riferito all’intero Comune. Appaiono pertanto quantomai opportuni gli interventi ubicati nel Centro Storico e finalizzati alla riqualificazione fisica e sociale dello stesso.

La metodologia applicata si fonda sulla imprescindibilità di una corretta e scientifica conoscenza storica, che diventa preliminare a qualsiasi scelta operativa che voglia “recuperare” il significato e il senso storico dei luoghi, e ricondurli alla loro originaria funzione sociale, migliorandone il decoro, l’accessibilità, la percezione di sicurezza e la dotazione di servizi.



Lo stesso Centro Storico è assunto quale pilota alla guida del processo di rinnovamento e valorizzazione urbana, è già oggetto di interventi finanziati rientranti nel Piano Nazionale di riqualificazione delle aree urbane degradate di cui al citato DPCM 15 ottobre 2015 e, secondo le Missioni definite dal PNRR, con una serie di interventi che puntano ad una riqualificazione totale dello stesso, vuole diventare luogo rappresentativo della qualità dell’abitare, luogo deputato all’accoglienza e allo sviluppo del turismo 4.0, esempio di

sviluppo sostenibile.

L’intervento in oggetto prevede il totale rinnovo della pavimentazione lapidea più recente, oggetto di realizzazione negli anni 90, in gran parte ammalorata, dei sottoservizi, degli elementi e reti impiantistiche, nonché l’inserimento di oggetti di arredo urbano, nell’arteria centrale del Centro Storico e nelle piazze

annesse adiacenti le principali emergenze del tessuto urbano (la Cattedrale, il Palazzo di Città), vetrina principale dell’intera Città e luogo storico e rappresentativo della vita cittadina.



Finanziato il progetto per asilo nido in zona Trentacapilli

L’Amministrazione comunale comunica che il progetto per un asilo comunale in località Trentacapilli è stato finanziato. Infatti, è stata pubblicata la graduatoria del Nuovo Piano Asili Nido, da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, a valere sulle risorse PNRR Missione 4 “Istruzione e ricerca”, per un importo di 2 milioni 592 mila euro per il progetto del Comune di Altamura. I posti previsti sono 108 per dare la possibilità alle famiglie della zona di conciliare le esigenze familiari con quelle lavorative.

Grazie per l’attenzione.

Dal Palazzo di Città,

Staff del Sindaco.

14 giugno 2024

Centri Estivi 2024: manifestazione di interesse

A seguito della Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 13.06.2024, è stato pubblicato il seguente avviso rivolto ai soggetti promotori di centri estivi del Comune di Altamura – Scuole Paritarie, Associazioni/Società sportive, Oratori, Parrocchie, Cooperative sociali e Associazioni varie (culturali, sociali, volontariato ect) – che vogliono realizzare centri estivi nelle strutture messe a disposizione a titolo gratuito dall’Ente Comunale.

I centri estivi devono essere rivolti ai minori tra i 3 ed i 14 anni, indicativamente dal 01.07.2024 al 12.08.2024, salvo diverse valutazioni per lo svolgimento delle attività nelle ore antimeridiane.

I soggetti interessati dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 20.06.2024 all’indirizzo servizio.sport@pec.comune.altamura.ba.it la documentazione riportata sul sito istituzionale, al seguente link: https://www.comune.altamura.ba.it/index.php/it/novita/notizie/item/3308-avviso-centri-estivi-2024-manifestazione-di-interesse



Fornitura libri di testo gratuita o semi-gratuita (anno scolastico 2024-25)

Si informa che con atto del Dirigente della Sezione “Istruzione e Università” n. 193 del 06/06/24, la Regione Puglia ha adottato l’Avviso Pubblico relativo alla concessione del beneficio della Fornitura gratuita o semi-gratuita dei libri di testo per l’a.s. 2024-25.

La procedura di inserimento on-line delle domande sarà attiva in due finestre temporali:

– dalle ore 12.00 del 17/06/24 alle ore 12.00 del 31/07/24;

– dalle ore 12.00 del 05/09/24 alle ore 12.00 del 16/09/24 (oltre tale termine il sistema non accetterà ulteriori trasmissioni di istanze).

L’erogazione dei contributi in oggetto è subordinata alla presentazione dei giustificativi di spesa fiscalmente validi relativi all’acquisto dei libri di testo nell’a.s. 2024/2025 (fatture, scontrini fiscali, ricevute fiscali), da inviare via mail entro il 30 novembre 2024 all’indirizzo libriditesto.altamura@gmail.com . A decorrere da detta scadenza decorrono i termini per la conclusione del procedimento, ai sensi della L.241/90.

Il manifesto e i dettagli sono pubblicati sul sito istituzionale, al seguente link: https://www.comune.altamura.ba.it/index.php/it/novita/notizie/item/3307-avviso-libri-di-testo-anno-scolastico-2024-2025-avviso-fornitura-gratuita-o-semigratuita

