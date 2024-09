Altamura rifà il look a piazza Aldo Moro

E ora il bando di gara, dopo che la giunta comunale ha approvato il piano di fattibilità tecnico economica e quello definitivo per riqualificare Piazza Aldo Moro, con risorse del Pnrr per circa 2 milioni di euro. E’ una zona centrale, da salotto buono, che coinvolgerà anche le aree di pertinenze nel solco di una ”rigenerazione urbana” che prosegue. Ora il cantiere che gli altamurani, e la stessa Amministrazione comunale, auspicano cominci a breve…

PNRR: riqualificazione di piazza Aldo Moro, approvato il progetto definitivo

La giunta comunale ha approvato il piano di fattibilità tecnico-economica (Pfte) e il progetto definitivo per la riqualificazione di piazza Aldo Moro e la connessione degli spazi verdi limitrofi. Tale intervento rientra nel PNRR, alla missione 5, componente 2, investimento 2.3 – PINQUA. Per la realizzazione dell’opera sono stanziati 1.980.778,80 euro. L’intervento ha l’obiettivo di restituire alla città uno spazio verde riqualificato innescando nuove relazioni con il tessuto urbano e con il palazzo dell’Acquedotto adiacente, superando la separazione fisica causata dalla viabilità carrabile.

I principali interventi previsti sono: rigenerazione spazi aperti creando continuità e connessione; area polifunzionale per attività commerciali temporanee (mercato, ecc.);

de-impermeabilizzazione superfici carrabili; de-impermeabilizzazione superfici pedonali (superfici minerali); rain garden (regimentazione acque); segnaletica artistica; potenziamento partiture verdi e alberature; arredo urbano ecocompatibile ed illuminazione pubblica

Scheda tecnica e progettuale: https://www.comune.altamura.ba.it/index.php/it/novita/notizie/item/1354-missione-5-intervento-3

