Altamura ricorda la ”Pasionaria” Franca Ferrulli per la giornata della donna

Combattiva, coerente e una ‘compagna’ militante a scuola, in politica e in tutte quelle iniziative che contribuì a far nascere,come il Cidi e l’Anpi cittadina e provinciale, coltivare per le donne che chiedevano e chiedono considerazione, rispetto, diritti. E’ Franca Ferrulli, che Anpi e Auser in collaborazione con la famiglia, ricordano il 9 marzo nel programma di iniziative per la giornata interazionale della donna. Franca , a 15 anni dalla scomparsa, ha lasciato un ricordo indelebile in quante e quanti ne hanno apprezzato qualità, impegno ed energia- sì proprio quella- che è di esempio a quante non si rassegnano, hanno lottato e devono continuare a farlo per le giovani e i giovani chiamati a difendere i valori della democrazia, delle pari opportunità .E di quanto occorre fare contro le chiusure e le ipocrisie di luoghi comuni e di una politica retriva, autoritaria, che tenta e vorrebbe far fare passi indietro alle donne, in famiglia, sui luoghi di lavoro. Grazie Franca ”Pasionaria” (ricordando Dolores Ibarruri) di Altamura nei cuori e nell’anima di quanti portano e porteranno dentro il tuo esempio. La serata al teatro Mangiatordi del 9 marzo alle 19.00- come riporta di seguito il programma- con testimonianze e la proiezione del film Miss Marx è l’occasione per lottare, ancora, insieme a Franca.



IL PROGRAMMA

In occasione della

GIORNATA INTERNAZIONALE della DONNA 2026

*Lunedi 9 Marzo*

*Ore19*

Cine Teatro Mangiatordi Altamura.

L’Associazione AUSER aps Altamura e

la Sezione ANPI-Altamura, in collaborazione con la famiglia,

dedicano una serata all’amica, compagna

FRANCA FERRULLI

a 15 anni dalla sua scomparsa.

Saluti

🔺*Cesarina Clemente* presidente dell’Associazione AUSER di Altamura e amica e compagna di Franca e

🔺*Sissi Marvulli* per l’ANPI sezione di Altamura amica e collega di scuola di Franca.

Intervento

🔺*Enza Caccavo*, giornalista, riporterà la sua testimonianza come amica e compagna di Franca, attivista in diverse battaglie politiche e sociali durante la sua vita.

🔺Alle 19,30 seguirà la prOIezione del Film *Miss MARX*.

Eleanor Marx, figlia di Karl Marx, era colta, libera e appassionata. Fu una delle prime donne ad avvicinare i temi del femminismo e del socialismo. Il film è stato premiato ai Nastri d’Argento, ha ottenuto 11 candidature e vinto 3 David di Donatello.

Siete invitati a partecipare, previo prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite, a questo link https://www.eventbrite.it/e/film-miss-marx-per-franca-ferrulli-tickets-1984311929397

📌Siate puntuali alle 19!



BIOGRAFIA FRANCA FERRULLI

Franca Ferrulli è stata una Docente di Lettere ed ha insegnato molti anni nella Scuola Media Statale “Mercadante” di Altamura.

Una compagna molto attiva nella città di Altamura ma anche a livello provinciale dove si è distinta sia in ambito politico,iscritta prima al Pci ,poi nel partito di Rifondazione Comunista e successivamente di SEL , ma anche nel sociale come attivista in associazioni e Comitati di scopo per varie emergenze del territorio sempre con attenzione ai valori del Bene Comune, del bene collettivo.

Come docente democratica ha costituito insieme ad altri/e colleghi/ e colleghe del territorio una sezione territoriale della Murgia del CIDI ( Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti) con colleghi/e di Altamura, Gravina, Spinazzola in contatto con l’organizzazione nazionale organizzando ad Altamura corsi di didattica sulle discipline e politica scolastica che hanno contribuito alla formazione di intera generazione di docenti democratici per una scuola inclusiva, di massa ma di qualità.

È stata sempre impegnata nel Movimento pacifista a livello nazionale e anche locale e contribuito alla organizzazione delle varie edizioni delle marce Gravina-Altamura contro la militarizzazione del territorio per una Puglia “Arca di pace” e non di guerra e partecipato attivamente al lungo processo verso la costituzione del Parco nazionale dell’Alta Murgia.

Non si è mai risparmiata anche nelle battaglie per le tematiche di genere e l’emancipazione della donna, battaglie per il funzionamento del Consultorio aperto a tutte le donne e contro la violenza sulle donne.

Ha partecipato attivamente ad iniziative per la difesa della Costituzione nata dalla Resistenza al fascismo e al nazismo e sempre presente nelle cerimonie istituzionali improntate su tali principi.

Ha gettato le basi per l’ANPI ad Altamura , nata nel 2021, cominciando con il farci iscrivere all’Associazione nazionale partigiani di Bari.

Impegnata anche in campagne referendarie persino su quella che nel 2001 si opponeva alla riforma del titolo V della Costituzione e successive.

Avrebbe sicuramente continuato se nel Febbraio del 2011 non l’avesse portata via un male incurabile ma ha lasciato in tutti quelli che l’hanno conosciuta una eredità importante e un metodo di lavoro e di visione del mondo teso ad una prospettiva di riscatto e di cambiamento verso un mondo migliore.

NELLA FOTO Franca, con i pantaloni bianchi, è con la sindaca Rachele Popolizio



Nella foto Franca è a sinistra. A seguire il marito Lello Crivelli (già sindaco di Altamura), Laura Marchetti di Gravina e Pasquale Martino già presidente dell’Anpi della provincia di Bari fino al 2025.