Altamura ora attende Re Carlo e la Regina Camillla

Se il Times indica Altamura, capitale del Pane che ha avviato il percorso per il riconoscimento di bene tutelato dall’Unesco, tra le 10 città del BelPaese da visitare e allora la macchina organizzativa dell’accoglienza non può che prepararsi, prima o poi, alla visita di Re Carlo e della Regina Camilla. Quando? Ad Altamura si è concreti ” si impatta” e già per l’edizione 2025 di Federicus, l’imperatore illuminato del passato, si potrebbe chiudere con l’invito a corte…Ma prima la richiesta ufficiale a Londra. E magari una mano potrebbe darla qualche altamurano che vive a Corte o è fornitore della Real Casa. I ragazzi attendono di incontrare anche i coetanei della discendenza di Buckingam Palace…e dopo l’incontro che il sindaco Vitantonio Petronella ha avuto con il consiglio comunale dei ragazzi è cosa fattibile. Per i patiti di calcio anche un amichevole tra l’Altamura e una squadra londinese . E qui c’è l’imbarazzo della scelta: Arsenal, Chelsea, Tottenham Hotspur, West Ham, Crystal Palace….



Chiusura dell’anno scolastico: Consiglio comunale dei ragazzi e premiazioni.

In chiusura dell’anno scolastico, nella nostra città sono numerose le iniziative in cui sono protagoniste le scuole di ogni ordine e grado.

L’Amministrazione comunale ha deciso di premiare le eccellenze tra gli studenti e le studentesse delle scuole Primarie e Secondarie della città di Altamura. Nella Sala consiliare l’Assessore alla Pubblica Istruzione Lucia Diele ha consegnato gli attestati di merito e stima a tutti coloro che si sono distinti in competizioni scolastiche, nazionali e regionali, a dimostrazione del fatto che le scuole si impegnano anche in concorsi di varie tipologie e tematiche.

L’Amministrazione ringrazia le istituzioni scolastiche, i dirigenti, il personale tutto e gli studenti per l’impegno dimostrato e per aver dato valore alla città di Altamura.



Il sindaco Vitantonio Petronella e l’assessore Diele,inoltre,hanno partecipato all’ultima seduta del primo Consiglio comunale dei Ragazzi. Si è concluso, infatti, il mandato consiliare degli alunni che hanno fatto parte dell’assise. In questi mesi ci sono stati momenti di confronto e dialogo in cui da una parte i ragazzi hanno conosciuto meglio l’ente locale e dall’altra l’Amministrazione e la Commissione Pari opportunità hanno ascoltato e “guardato” la città con gli occhi dei bambini.

Nell’ultima seduta è stata approvata una delibera per la riduzione dei rifiuti nelle scuole di Altamura. In merito, invece, alle precedenti deliberazioni il Consiglio comunale dei Ragazzi ha ottenuto un primo risultato: l’Amministrazione comunale ha annunciato che saranno incrementati i fondi per l’acquisto di attrezzature sportive per le palestre.

Tra sorrisi, saluti finali e foto di rito, il Consiglio comunale dei Ragazzi dà appuntamento al prossimo anno scolastico, in cui si procederà al rinnovo con le elezioni nelle scuole primarie.

