Altamura: Open Day gratuito con l’artista Mimmo Centonze

Venerdì 10 aprile 2026 dalle 17:00 alle 20:00 Mimmo Centonze terrà un Open Day gratuito sul Disegno presso Confconsumatori Aps, in via Griffi 14 ad Altamura.

L’argomento sviluppato da Centonze sarà: “Il Disegno e le facoltà nascoste dell’emisfero destro del cervello”, e includerà anche la prima lezione gratuita.

Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 349 4637882.

Mantenere attivo l’emisfero destro del cervello attraverso il disegno sviluppa rilassamento, intuizione, immaginazione, globalità del pensiero, sicurezza nel prendere le decisioni e capacità di trovare soluzioni creative a dinamiche relazionali e professionali, usando nuovi processi di pensiero e sfruttando le potenzialità di tutto il cervello.

Chi è Mimmo Centonze:

Celebrato come il più giovane artista in assoluto ad aver avuto l’onore di una mostra personale al Palazzo delle Esposizioni di Roma, Mimmo Centonze ha iniziato a studiare le tecniche dei grandi maestri della pittura già a 14 anni.

Ha esposto in prestigiosi musei ed istituzioni culturali internazionali tra i quali la Biennale di Venezia, il Pratt Institute di New York, in musei, università e spazi culturali in 13 città della Cina e a Dubai.

Da molti anni cura progetti espositivi in tutta Italia, tiene regolarmente conferenze, spettacoli, lectio magistralis sull’arte e corsi di disegno e pittura per lo sviluppo della parte destra del cervello, anche all’estero.

Ha fondato due musei a Matera (Capitale Europea della Cultura) dei quali è anche direttore artistico: il “MUDIC – Museo Diffuso Contemporaneo” nei Sassi, e la “Casa Museo – Casa Studio Mimmo Centonze” dove sono esposte 200 opere d’arte dal Cinquecento ai giorni nostri.

È inoltre molto attivo sui social per divulgare la conoscenza delle opere d’arte esposte in musei e luoghi culturali di tutto il mondo