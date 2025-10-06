Altamura, l’arte del narrare i territori

Dopo dodici mesi di laboratori di fotografia, scrittura, grafica e interviste con gli studenti del Liceo Cagnazzi e dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Nervi-Galilei” di Altamura, arriva a conclusione il progetto “L’arte del narrare territori”, inserito nel calendario di N*Stories e realizzato con il sostegno dell’Otto per Mille Valdese, del Comune di Altamura e della Regione Puglia.

Obiettivo del percorso: immaginare l’Altamura del futuro attraverso lo sguardo e la creatività delle nuove generazioni.

Dagli elaborati prodotti dai ragazzi (fotografie, grafiche, testi e racconti) nasce la mostra ospitata dal 7 al 9 ottobre presso l’Ex Monastero di Santa Croce di Altamura (ingresso via Candido Turco 5)

ORARI MOSTRA

🔸dalle 9:00 alle 13:00 – Solo per scuole, su prenotazione

🔸dalle 18:00 alle 20:00 – Apertura al pubblico, ingresso libero.

Ultimo accesso alle 19:40

INCONTRI

Oltre la mostra, nella stessa sede e nelle tre giornate,

ci saranno degli incontri pubblici (alle 18:30):

🔹martedì 7 ottobre – Presentazione progetto: L’arte del narrare territori;

🔹mercoledì 8 ottobre – Il centro storico: confronto tra operatori turistici e studenti;

🔹giovedì 9 ottobre – Confronto tra esperti della narrazione creativa e studenti. Con Pietro Crivelli (Film Maker e Video Editor) e Giuseppe Incampo (graphic designer)

Info 👉 L’arte del narrare territori