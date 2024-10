Altamura investe in sicurezza: videosorveglianza e polizia locale

Mano alla tasca, perché tutto ha un costo, con l’ammodernamento dell’impianto di videosorveglianza e rafforzare l’attività delle sala controllo, con un software di videoanalisi supportata dall’intelligenza artificiale, e aumento della presenza dei vigili urbani nei finesettimana dalle 22.00 alle 24.00. Un investimento in sicurezza che non mancherà di portare a ritorni positivi per la collettività



Progetto di ammodernamento dell’impianto pubblico di videosorveglianza.

La giunta comunale ha approvato un progetto per l’ammodernamento e il potenziamento dell’impianto pubblico di videosorveglianza che verrà candidato ai finanziamenti messi a disposizione con il Programma operativo complementare (Poc). Con questo progetto s’intende migliorare il sistema di videosorveglianza già esistente e integrare la sala di controllo con l’installazione di un software di video analisi con tecnologie di intelligenza artificiale.

L’importo richiesto, pari a circa 230mila euro, sarà a carico dei fondi Poc. La delibera varata dalla giunta prevede a carico del Comune i costi di gestione degli impianti per una durata di cinque anni, con copertura finanziaria di circa 73mila euro.

L’iniziativa dell’Amministrazione Petronella rientra fra le misure finalizzate ad elevare gli indici di legalità, puntando sulla funzione di deterrenza degli impianti di videosorveglianza che inoltre possono essere utilizzati dal comando di Polizia locale e dal comando Compagnia Carabinieri di Altamura per gli scopi della pubblica sicurezza.



Orari prolungati per controlli della Polizia locale nel centro storico.

Con l’obiettivo di incrementare gli indici di legalità e di sicurezza, è stato avviato un presidio serale – notturno del comando di Polizia locale, con prolungamento dell’orario dalle ore 22 alla mezzanotte nei giorni del venerdì e del sabato.

Luogo di particolare attenzione è il centro storico, dove frequentemente sono segnalati fenomeni a cui porre attenzione e da sottoporre a controlli continui e puntuali, al fine di migliorare la vivibilità cittadina e garantire la sicurezza dei residenti e dei visitatori.

Di tanto è stata data comunicazione alla Prefettura di Bari e alle forze dell’ordine operanti sul territorio, per un efficace coordinamento dei servizi.