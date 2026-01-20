Altamura in lacrime per Cecilia e Antonio

Tanta commozione in chiesa e sul sagrato della parrocchia San Giovanni Bosco nell’omonimo quartiere di Altamura per l’ultimo saluto ai fratelli Cecilia e Antonio Bigi, deceduti nel corso di un incidente stradale domenica scorsa https://giornalemio.it/cronaca/altamura-unita-per-lultimo-saluto-ai-fratelli-cecilia-e-antonio/. E gli amici, quanti gli hanno voluto bene, gli sono stati accanto e ne hanno seguito sogni, progetti si sono stretti accanto al dolore dei famigliari durante la celebrazione della Messa per due giovani vite spezzate. Una città e una comunità in lutto, come aveva preannunciato il sindaco Vitantonio Petronella, che ha ricordato Antonio e ”Ilia” come in tanti chiamavano Cecilia e il vuoto incolmabile che hanno lasciato.

”Ilia e Antonio -ha detto il primo cittadino, visibilmente commosso-erano l’incarnazione della giovinezza, della speranza e dei sogni che ogni genitore nutre per i propri figli. I loro profondi occhi azzurri, la loro energia contagiosa, i loro sorrisi radiosi hanno toccato le vite di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerli.In questo momento di profondo dolore, mentre cerchiamo di elaborare questa perdita immensa, non possiamo fare a meno di riflettere sulla fragilità della vita e su quanto sia preziosa ogni singola esistenza. Ogni giorno che ci viene concesso è un dono e dobbiamo viverlo con gratitudine e consapevolezza”. Una riflessione sulla imprevedibilità della vita, che a volte ci pone davanti a sfide senza controllo. ”Oggi, mentre piangiamo la perdita di Ilia e Antonio- ha concluso Petronella- facciamo sì che il loro ricordo diventi un monito, un invito alla responsabilità e all’amore per la vita. La prudenza, l’attenzione, il rispetto delle regole non sono limiti alla nostra libertà, ma strumenti per proteggere la vita, il bene più prezioso che abbiamo”. Poi l’ultimo saluto ai due figli di Altamura guardando il cielo e le loro giovani anime.