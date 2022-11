Altamura impegnata per la ” Settimana delle scarpette rosse”

Amore, amicizia, rispetto, responsabilità e sopratutto tanta informazione per contrastare lo stillicidio della violenza alle donne. Sul ” che fare?” in tanti sono concordi sull’attività di prevenzione, con l’ascolto , il sapere comprendere segnali di disagio che possono portare all’irreparabile. Denunciare, confidarsi con persone di fiducia, presso gli sportelli dedicati, rivolgersi alle forze dell’ordine. Il Comune di Altamura, come riporta la locandina, ha messo in campo una serie di iniziative per la ”Settimana delle scarpette rosse” dai consultori alla scuola, dal lavoro alla famiglia, luogo dove a volte si consumano violenze nella illusione che possano finire. Ma una via di uscita c’è: denunciare per tempo, per salvare sè stesse e i figli.



La Settimana delle scarpette rosse 2022 sul tema “Io non ho paura”

Il Comune di Altamura, anche quest’anno, coordina e organizza la “Settimana delle scarpette rosse”: una serie di incontri e di appuntamenti, per riflettere sui temi della violenza contro le donne e della violenza in tutte le sue forme. Indispensabile, come sempre, è la collaborazione con le associazioni, con il terzo settore e il volontariato, con il mondo della scuola, ecc., che si ringraziano per la preziosa attività.

La Presidente della Commissione pari opportunità, Angela Miglionico, e la Sindaca Rosa Melodia esprimono soddisfazione per l’elevato numero di collaborazioni attivate anche quest’anno, per porre l’attenzione sui fenomeni che provocano inquietudine e allarme. Nel calendario si alternano momenti informativi ad iniziative di denuncia sociale.

Quest’anno il programma avrà per filo conduttore il tema “Io non ho paura” e, come anche nelle precedenti edizioni, non si limita ad un solo giorno, il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Le riflessioni e gli incontri sono articolati in un calendario che si sviluppa in diversi giorni.



Programma

INSIEME CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE PER CAMBIARE COLORE ALLA VITA

CONSULTORI FAMILIARI DSS4 – ASLBA

Dal 21 al 25 Novembre 2022

Gli operatori psico-sociosanitari attiveranno un percorso di supporto per le donne vittime di violenza

Consultorio di Altamura – Corso Federico II di Svevia, 87

Gravina in Puglia – Presso ex Ospedale

Santeramo in Colle – Presso ex Ospedale

LE DONNE LIBERE. INSIEME CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

UNA STANZA PER UN SORRISO ODV – LIONS CLUB ALTAMURA HOST – LEO CLUB ALTAMURA HOST, CON IL PATROCINIO DELLA ASL BA

Martedì 22 Novembre 2022, ore 10.00

Proiezione di filmati e fotografie, accompagnate da musica per rappresentare le donne che hanno subito violenza ed hanno reagito quale segno di forza e coraggio. Seguiranno interventi di esperti e un momento di discussione e riflessione comune.

Ospedale della Murgia – Fabio Perinei

NON SONO SOLA

FIDAPA BPW ITALY SEZIONE DI ALTAMURA – PRO LOCO ALTAMURA

Venerdì 25 Novembre 2022 ore 19.00

Teatro Forum – interazione con il pubblico

Monastero del Soccorso – Sala Tommaso Fiore – Piazza della Resistenza, 5

ALLENATI CONTRO LA VIOLENZA

CENTRO ANTIVIOLENZA “LIBERAMENTE”

A partire dal 25 Novembre 2022 per 12 mesi – negli orari di eventi sportivi

Campagna di sensibilizzazione durante gli eventi sportivi e nelle palestre

STOP AL FEMMINICIDIO… E LA VIOLENZA CONTINUA

DONNE IN…

Dal 25 al 30 Novembre 2022

Installazione di una struttura – denuncia e di un banner – Piazza Duomo – Altamura

STOP

AUXILIUM IMPRESA SOCIALE

Lunedì 28 Novembre 2022 ore 11.00

Passeggiata guidata per il centro storico in collaborazione del Mudima. Flash mob in piazza Duomo con scuola di ballo Let’s Dance e Amaltea

LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE: LE RISPOSTE DELLA FEDE E DELLE ISTITUZIONI.

LIBERO ISTITUTO DI CULTURA E FORMAZIONE “A. IERVOLINO”

Mercoledì 30 Novembre 2022 ore 18.00

Conferenza in cui saranno illustrati gli atteggiamenti e le risposte della fede e delle istituzioni sulla violenza

Monastero del Soccorso – Sala Tommaso Fiore – Piazza della Resistenza, 5

CON GLI OCCHI DEI RAGAZZI… CONTRO POTENZA E PREPOTENZA

GRUPPO VOLONTARIATO VINCENZIANO; UCIIM UNIONE CATTOLICA INSEGNANTI-DIRIGENTI, EDUCATORI, FORMATORI; CLASSI 5^B GRAFICA E COMUNICAZ. E 5^A CAT. ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO (ITT) “NERVI-GALILEI”

Venerdì 2 Dicembre 2022 ore 18.00

A cura degli studenti e di un esperto, percorso di prevenzione e formazione alla Non Violenza

Monastero del Soccorso – Sala Tommaso Fiore – Piazza della Resistenza, 5

LA VIOLENZA DOMESTICA IN PRESENZA O IN DANNO DI MINORI: RICONOSCERE, PROTEGGERE, INTERVENIRE

ITES “F.M. GENCO”

Venerdì 2 Dicembre 2022 ore 10.00

Evento di informazione rivolto alle classi dell’ ITES GENCO, sul tema della violenza. Aula magna sede centrale ITES GENCO – Piazza Raffaele Laudati, 1

