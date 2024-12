Altamura dal 9 dicembre lavori Anas sulla ss 96 . Chiusura tratti con via Selva

Si tratta di lavori per la messa in sicurezza della rotatoria lungo la statale , all’altezza di via Selva che – a partire dal 9 dicembre e fino al 25 febbraio- sarà chiusa al traffico nei tratti compresi tra via Monterosa, via Calderazzi e la statale. Il comando della Polizia Locale ha previsto itinerari alternativi . E a proposito di interventi di messa in sicurezza l’Amministrazione comunale segnala , con una ordinanza rivolta ai proprietari di terreni, la necessità di procedere alla ‘’ Eliminazione fattori di rischio per prevenzione caduta alberi in aree limitrofe alla sede ferroviaria Spinazzola – Gioia del Colle’’

Avviso sulla viabilità.

Lavori per la rotatoria ANAS, ordinanza di chiusura al traffico di due tratti in via Selva.

Per consentire l’esecuzione dei lavori per la realizzazione della rotatoria ANAS sulla strada statale 96, con un’ordinanza il Comando di Polizia locale ha disposto la chiusura al traffico in via Selva in due tratti:

– tratto compreso tra via Monte Rosa e la s.s. 96:

– tratto compreso tra la s.s. 96 e via F. Calderazzi.

Le disposizioni sono previste dall’ordinanza n. 794 (del 3 dicembre 2024) e saranno in vigore dal 9 dicembre prossimo al 25 febbraio 2025.

Sono stati previsti i percorsi alternativi, che saranno indicati sul posto con segnaletica mobile.

Si invitano la cittadinanza e tutti i conducenti dei veicoli a prendere visione dell’ordinanza per conoscere le disposizioni, al fine di limitare i possibili disagi nella circolazione stradale.

L’ordinanza è pubblicata sul portale:

Ordinanza – Eliminazione fattori di rischio per prevenzione caduta alberi in aree limitrofe alla sede ferroviaria Spinazzola – Gioia del Colle

Sul portale, è stata pubblicata l’Ordinanza del Sindaco n. 50 del 03/12/2022, con oggetto “Eliminazione fattori di rischio per prevenzione caduta alberi e/o rami a seguito di precipitazioni nevose in aree limitrofe alla sede ferroviaria della linea Spinazzola – Gioia del colle sul territorio comunale”, rivolta ai proprietari e/o possessori a vario titolo dei terreni coltivati o tenuti a pascolo e/o incolti adiacenti la RFI Rete Ferroviaria Italiana, nel tratto comunale della linea Spinazzola-Gioia del Colle.

Avviso.

Presentazione pubblica schemi di Bilancio di previsione 2025-27.

Martedì 10 dicembre 2024, alle ore 11.30, nella Sala Giunta del Palazzo di Città (in piazza Municipio) si terrà la presentazione pubblica degli schemi del Bilancio di previsione 2025-2027, ai sensi dell’art. 11 del regolamento di contabilità. La cittadinanza e la comunità nelle sue varie componenti (associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, associazioni dei consumatori, terzo settore, ecc.) sono invitate a partecipare.



Avviso

Interventi di derattizzazione e disinfezione – Dicembre 2024

Il Servizio Ambiente informa che la ditta appaltatrice Protecta S.r.l. effettuerà nel mese di Dicembre i seguenti interventi:

– dal 16 al 23 dicembre p.v.: intervento di monitoraggio e derattizzazione sul territorio comunale;

– dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025: intervento di disinfezione degli immobili comunali.

L’avviso è pubblicato sul sito istituzionale.