Altamura. Consegnati lavori per Via Mura Megalitiche e la Carrera

Finalmente. Automobilisti e pedoni hanno salutato con un ‘’era ora!’’ la consegna dei lavori che l’Amministrazione comunale di Altamura ha effettuato alla impresa esecutrice per la riqualificazione straordinaria di parte di via Mura Megalitiche e di via La Carrera e anche dello spazio comunale antistante alle Mura. L’investimento è di 1.050.000 euro. Le opere dovranno essere ultimate entro sei mesi. Novità anche per il progetto autismo con l’avviso per i corsi di formazione

Comunicato.

Manutenzione straordinaria in via Mura Megalitiche e via La Carrera.

Il settore opere pubbliche del Comune ha consegnato i lavori per il programma di manutenzione straordinaria della viabilità in via La Carrera e in un tratto di via Mura Megalitiche (compreso fra via IV Novembre e via Bari) e per la sistemazione dell’area comunale antistante gli storici resti monumentali. Un piano di interventi che è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche, per una spesa complessiva di 1.050.000 euro.

Sulle due strade si eseguiranno lavori di ripavimentazione dell’asfalto, ora usurato per i notevoli carichi di traffico. Inoltre si procederà alla riqualificazione dei marciapiedi di entrambe le strade e della zona pedonale perché anche in questi casi le superfici risultano degradate e quindi necessitano una sistemazione. Nel complesso, una serie di interventi che miglioreranno la viabilità e daranno più valore alle aree pedonali in una zona di pregio caratterizzata dalle importanti testimonianze archeologiche. Gli attraversamenti pedonali realizzati di recente sulle due strade non subiranno modifiche.

Il progetto è finanziato con fondi comunali e rientra nella programmazione delle opere pubbliche dell’amministrazione Petronella.

Sarà cura degli uffici e del comando di Polizia locale armonizzare l’esecuzione con le esigenze della viabilità, al fine di minimizzare i disagi. Da contratto, i lavori dureranno 180 giorni. Sono stati aggiudicati ad un operatore economico di Spinazzola per il corrispettivo complessivo di € 598.605 (comprensivo di € 10.000 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), oltre Iva.



Comunicato.

“Altamura città amica dell’autismo”: secondo avviso per corsi di formazione.

Il programma “Altamura Città amica dell’autismo” segna un altro punto a favore di una comunità più consapevole e solidale.

Mentre prosegue il ciclo di conferenze dedicate alla famiglie e ai “caregiver” (familiari e assistenti nella cura), è stato pubblicato l’avviso per raccogliere le manifestazioni di interesse al secondo ciclo di incontri formativi che sarà dedicato al mondo della scuola. Nello specifico dirigenti scolastici, docenti curricolari, docenti di sostegno e personale Ata possono aderire all’iniziativa, per sottoscrivere il protocollo di intesa, secondo le modalità riportate nell’avviso stesso. Termine per le domande: entro le ore 12.00 del 24/04/2025.

Ancora una volta l’Amministrazione comunale invita a partecipare attivamente a questa iniziativa che pone al centro il valore della diversità e il rispetto per ogni individuo.

Informazioni sul portale istituzionale:

https://www.comune.altamura.ba.it/it/news/progetto-altamura-citta-amica-dell-autismo-seconda-parte

Grazie per l’attenzione.

Dal Palazzo di Città, staff del Sindaco