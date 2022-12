Altamura: Comitato spontaneo di cittadini per celebrare il 50° della morte di Tommaso Fiore

Ad Altamura si è costituito spontaneamente, lo scorso 5 dicembre, un Comitato cittadino per celebrare il cinquantesimo anniversario della morte di Tommaso Fiore. Lo stesso, si presenterà ufficialmente -giovedì 15 dicembre 2023, ore 10,30- presso la sede della PROLOCO in p.zza Repubblica.

“Il Comitato, che ha sede ad Altamura”, -si legge in una nota- ha lo scopo di ideare, programmare ed organizzare le attività da svolgersi nel corso del 2023, per ricordare la figura di Tommaso Fiore, scrittore, politico e meridionalista, a cinquant’anni dalla morte (4 giugno del 1973).

Il presidente avv. Michele Ventricelli e il Comitato incontreranno la stampa per illustrare le motivazioni della sua costituzione, scaturita dalla volontà di alcuni soggetti a livello individuale e/o espressione di associazioni e di Enti e per anticipare i contenuti del calendario degli eventi che saranno realizzati.

Il Comitato ha in corso di definizione le collaborazioni con l’Istituto per la storia dell’antifascismo e della storia contemporanea (IPSAIC) di Bari e con l’ABMC di Altamura,

mentre sono già avviate con l’ANPI e Campo 65 APS, ma è comunque aperto alle collaborazioni con altri soggetti individuali e collettivi sia privati che pubblici.

Gli appuntamenti ideati e per i quali sono in corso contatti con scrittori, docenti universitari di Bari, di Lecce e con gli Istituti e centri di ricerche come il Centro Carlo Levi di Matera e l’Istituto Gobetti di Torino, prevedono convegni e la presentazione di libri per ricordare la figura di Tommaso Fiore, la sua formazione, la sua partecipazione alla I Guerra Mondiale e il “combattentismo”, il suo impegno in politica e il fondamentale impegno nella scuola.

Inoltre saranno ricordati i luoghi della memoria di Tommaso Fiore ad Altamura.

Tommaso Fiore resta ancora uno degli uomini più rappresentativi della fine del secolo scorso e la sua città ha il dovere di ricordarlo”