Altamura: “Coast-to-Coast Challenge: cycling cross the Europe for kidney care”

Il Comune di Altamura ha deciso di sostenere e fare proprio il messaggio dell’iniziativa internazionale “Coast-to-Coast Challenge: cycling cross the Europe for kidney care”, che punta a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione e della cura delle malattie renali, promuovendo uno stile di vita sano, la solidarietà e la pace tra i popoli.

Promossa dall’associazione “Io Dono – Biking for Healthy Life”, con il patrocinio della Società Europea di Nefrologia (ERA) e il coordinamento della Società Italiana di Nefrologia (SIN) e della Fondazione Italiana del Rene (FIR), la ciclopedalata coinvolge simultaneamente Olanda, Germania e Italia, con un percorso a staffetta di oltre 500 km. Nell’ambito di questa terza edizione (28-29 giugno 2025), Altamura sarà il fulcro del percorso pugliese con un ricco programma di eventi, promuovendo corretti stili di vita e la valorizzazione della Dieta Mediterranea e dei prodotti agroalimentari locali.

Il programma del Comune di Altamura – “Coast to Coast – Ciclopedalata Europea e Dieta Mediterranea, uno stile di vita”

Sabato 28 giugno: Altamura ospiterà un focus sulla Dieta Mediterranea e la prevenzione renale, con collegamenti web in diretta con i cicloamatori di Olanda, Campania e Basilicata. L’incontro scientifico, organizzato in collaborazione con l’associazione OrmeBike, avrà come Responsabile Scientifico il Prof. Loreto Gesualdo, Ordinario di Nefrologia all’Università di Bari – Presidente della Federazione Italiana delle Società Medico Scientifiche (FISM) Food Talk – La Dieta Mediterranea, uno stile di vita. Collegamenti con Prtner Europei e Nazionali Un vero e proprio forum sullo stile di vita mediterraneo che nasce come collettore delle esperienze sul tema della dieta mediterranea. Oltre a parlare di cibo, di sport e di cultura del dono largo spazio sarà dato al confronto scientifico; preziosa la presenza del Prof. Antonio Moschetta – Ordinario di Medicina Interna – Università Aldo Moro di Bari. Prof.ssa Maria Lisa Clodoveo – Scienze e Tecnologie Alimentari – Dipartimento Interdisciplinare di Medicina, Prof.ssa Maria Valeria Mininni – Ordinario Urbanistica Università degli Studi della Basilicata. – Rete Politiche Locali del Cibo.

Domenica 29 giugno: alle prime luci dell’alba, da Altamura partirà la staffetta ciclistica pugliese che toccherà Bitonto, Ruvo di Puglia e Terlizzi, per concludersi a Giovinazzo, tappa finale dell’intero tracciato europeo. A guidare la carovana, ciclisti amatoriali delle associazioni locali, insieme ai promotori del progetto.

Un progetto che unisce salute, ambiente, sport e cultura. L’evento sarà anche un’occasione per promuovere i prodotti agroalimentari certificati del territorio – come il Pane di Altamura DOP e la Lenticchia IGP – e coinvolgerà consorzi, aziende agricole, associazioni e realtà del volontariato. In programma anche degustazioni, laboratori didattici, show-cooking e momenti musicali.

A fare da cornice alla due giorni pugliese della Coast to Coast – Ciclopedalata Europea e Dieta Mediterranea, uno stile di vita, sarà allestita una grande area espositiva aperta al pubblico, con due poli tematici principali:

1. Area Enogastronomica – Show Cooking & Prodotti di Qualità

Cuore pulsante della manifestazione sarà lo spazio dedicato alle eccellenze enogastronomiche del territorio, in cui i visitatori potranno scoprire, degustare e conoscere i prodotti a marchio DOP, IGP e tradizionali: Pane di Altamura DOP, Olio Evo Terra di Bari, Lenticchia di Altamura IGP, Mozzarella di Gioia del Colle DOP, Burrata di Andria IGP e molte altre eccellenze locali.

In questo contesto si svolgerà un imperdibile show cooking, con la partecipazione straordinaria di:

Chef Antonella Ricci & Vinod Sookar, ambasciatori della cucina mediterranea nel mondo, noti per la loro cucina raffinata, salutare e radicata nella tradizione pugliese;

Chef Donato Calvi, apprezzato interprete della cucina territoriale con una lunga esperienza tra innovazione gastronomica e valorizzazione dei prodotti locali.

Gli chef racconteranno, cucineranno e interpreteranno piatti che coniugano gusto, salute e sostenibilità, dimostrando come la dieta mediterranea possa essere un modello di benessere accessibile a tutti.

2. Area Salute & Prevenzione – A cura delle Associazioni Altamurane

Accanto all’area del gusto, sarà allestito uno spazio dedicato alla prevenzione sanitaria, alla donazione degli organi e alla solidarietà, con la partecipazione attiva delle principali associazioni di volontariato e promozione sociale di Altamura.

Grazie alla collaborazione con realtà come AIDO, ANED, ADMO, AVIS, ALICe e molte altre, i cittadini potranno accedere a, consulenze, materiali informativi e dialogare con operatori, donatori e volontari. Un’opportunità concreta per avvicinare la comunità alla cultura della prevenzione e della solidarietà, pilastri fondamentali della manifestazione.

“Coast to Coast – Ciclopedalata Europea e Dieta Mediterranea, uno stile di vita” è un’iniziativa che coniuga sport, promozione territoriale e impegno civile, e Altamura è orgogliosa di essere capofila di questo progetto ambizioso e inclusivo.