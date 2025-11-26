Altamura.Cantiere Pnrr a piazza Santa Teresa. Ordinanza traffico

I lavori di riqualificazione vanno eseguiti e, necessariamente, occorrerà cambiare abitudini e percorsi per il traffico di veicoli e la sosta in piazza San Teresa ad Altamura ( Bari). La nota del Comune indicata le soluzioni adottate con divieti e inversioni di marcia. Un po’ di pazienza. Si comincia da domani 27 novembre.

Avviso

Piazza Santa Teresa: ordinanza e viabilità

In previsione dell’avvio dei lavori di riqualificazione di piazza Santa Teresa per il PNRR (Missione 5 – Componente 2 Investimento 2.3), con ordinanza n. 821 del 22 Novembre u. s. veniva disposto lo spostamento dei posteggi del mercato giornaliero di frutta e verdura sulla limitrofa via Maggio 1648, a partire dal 27 novembre p. v .

Si rende necessaria, pertanto, anche una modifica della circolazione stradale nell’area e vengono stabiliti:

– divieto di transito e fermata, dal lunedì al sabato (festivi esclusi), dalle ore 6 alle ore 14 in via Maggio 1648, nel tratto compreso fra via Luca Carlucci e piazza Santa Teresa;

– inversione del senso di marcia in via Barbantano per far confluire il traffico in via Vittorio Veneto;

– istituzione del divieto di transito per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate in via Solferino angolo via dei Mille.

Come di consueto, si confida nella massima collaborazione dei cittadini.



Avviso

Pubblicato bando contributi associazioni sportive

L’Amministrazione Comunale informa che è stato pubblicato il bando per i contributi destinati alle associazioni e società sportive, relativamente alla scorsa stagione sportiva.

L’avviso è rivolto alle realtà, aventi sede in Altamura, iscritte ai campionati nazionali, regionali o provinciali delle diverse discipline sportive, affiliate alle relative federazioni nazionali o ad enti equivalenti.

L’istanza dovrà pervenire ESCLUSIVAMENTE a mezzo posta elettronica certificata (pec) entro e non oltre il giorno 11 dicembre 2025 all’indirizzo: servizio.sport@pec.comune.altamura.ba.it .

Maggiori informazioni sul portale istituzionale.

