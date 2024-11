Altamura avvia Ztl in centro dal 1 dicembre per sei mesi

Natale e oltre… interdetto ai veicoli, per rendere senz’altro più vivibile il cuore antico della città murgiana. Il provvedimento ha carattere sperimentale e servirà all’Amministrazione comunale per recepire le inevitabili osservazioni di residenti, attività commerciali, fornitori e via elencando. Senza dimenticare la necessità di studiare percorsi alternativi e individuare aree di sosta a ridosso del centro, nota dolente per gran parte delle nostre città prive di quel tipo di servizi in centro. Per i turisti il centro senza auto, moto, camioncini,motocarri sarà un motivo in più per visitare il centro di Altamura. Da



Comunicato.

Centro storico: sperimentazione della Ztl H24 per sei mesi.

L’Amministrazione Petronella ha varato una delibera di significativa importanza con l’obiettivo di incrementare la qualità della vita cittadina e rendere più vivibile il centro storico, salvaguardando inoltre le caratteristiche storiche e architettoniche. Per un periodo di sei mesi, sarà effettuata una sperimentazione della zona a traffico limitato con divieto di accesso e sosta per tutto l’arco della giornata, H24, fatta eccezione per alcune categorie di veicoli. Il periodo sperimentale indicato in delibera partirà l’1 dicembre e si protrarrà sino al 30 maggio 2025.

Attualmente la Ztl è attiva in alcune fasce orarie serali nei giorni dal lunedì al sabato mentre di domenica e nei giorni festivi la durata di attivazione delle telecamere ai varchi di accesso è dalle ore 10.00 alle 24.00.

Quando sarà in vigore la delibera n. 79 del 15 ottobre 2024 della giunta comunale, dalle 0.00 alle 24.00 saranno vietati accesso e sosta alla Ztl e all’area pedonale, tutti i giorni, da tutti i varchi di accesso. Saranno installati tre nuovi dissuasori automatici (pilomat) in “Porta Bari” – Piazza Unità d’Italia, Piazza Resistenza e nei pressi della ex Chiesa del Carmine (Via Conservatorio Carmine): inoltre saranno riattivati i pilomat già installati e presenti in corso Umberto I, Via Ottavio Serena e Piazza Duomo.



Nel periodo di sperimentazione potrà essere consentito l’accesso alla Ztl ai residenti autorizzati, ai cittadini disabili titolari di relativo contrassegno, ai titolari degli esercizi commerciali e attività ricettive ubicate nel centro storico (b&b, hotel, ecc.); agli automezzi adibiti al trasporto merci con peso a pieno carico fino a 35 quintali negli orari stabiliti nell’apposito regolamento.

Sarà cura dell’Amministrazione comunale mettere a disposizione una quota congrua di stalli per il parcheggio delle auto, per i residenti nel centro storico. Infatti la delibera della giunta sarà seguita da provvedimenti dirigenziali di Polizia locale, attuativi delle misure stabilite.

Questa fase permetterà di valutare l’impatto della Ztl H24, con l’obiettivo da raggiungere di una città più vivibile e rispettosa del suo patrimonio storico e culturale, anche in considerazione dei lavori in corso di pavimentazione in pietra di piazze e vie.