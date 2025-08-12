Altamura, ancora un po’ di pazienza per il Centro anziani

Lavori in corso, necessari, per consentire alla generazione dei capelli d’argento di poter trascorrere il tempo libero negli spazi del Centro Polivalente ‘’Simone Viti Maino’’. Cinque giorni di lavoro e dopo ferragosto porte aperte. Un po’ di pazienza. C’è in mezzo la festa dell’Assunta e a quella gli altamurani, e i turisti, proprio non possono mancare.



Avviso

Ordinanza di chiusura Centro Polivalente Anziani (proroga)

Con ordinanza sindacale n. 44 del 10/07/2025 è stata disposta la proroga della chiusura temporanea del Centro Polivalente per Anziani “Simone Viti Maino” dal 12 agosto al 17 agosto 2025, al fine di consentire l’ultimazione delle pulizie straordinarie necessarie in seguito alla demolizione e riqualificazione degli spazi.

La struttura resterà unicamente aperta nei locali adibiti a sala lettura e sala TV, ubicati in Viale Martiri ai civici 5/7, per consentire le operazioni inerenti al soggiorno marino e termale, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle 16:00 alle 19:00 e il sabato dalle ore 9:30 alle ore 12:30.

L’ordinanza è pubblicata sul portale istituzionale. In allegato alcune foto scattate durante i lavori.



Ordinanze festeggiamenti S. Maria Assunta e Luna Park

Il Comune di Altamura, in occasione della manifestazione civile-religiosa denominata “festa patronale-festeggiamenti in onore Santa Maria Assunta” ha disposto alcune ordinanze per la manifestazione. In particolare si fa riferimento alla viabilità, chiusura al traffico e altre disposizioni nelle ordinanze n. 534, n. 535 e n. 536 pubblicate sul portale istituzionale.

