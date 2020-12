Dalle estrazioni odierne dei dati dalla piattaforma covid-19 relativi ai dati processati ieri, 19 dicembre 2020, continua questo andamento altalenante dell’incidenza dei positivi sul totale dei tamponi a cui non è fornita una spiegazione plausibile.

Infatti -a fronte dei 1.039 tamponi processati- l’incidenza dei positivi (82 totali, 71 residenti) è del 7,89% mentre ieri è stata del 9,14%, prima ancora il 6,58%, la metà di quella del giorno prima che è stata del 12,43%, dopo che era risalita rispetto al 7,62% del giorno precedente.

Quello odierno, comunque, si riposiziona sotto alla media della settimana appena conclusa che è stata dell’8,95% e a ridosso di quello nazionale che è del 9,26%.

I guariti oggi sono 44, mentre -fortunatamente- non si registrano decessi.

I ricoveri totali continuano a scendere, da 106 a 102, così come quelli in terapia intensiva da 10 a 9.

Ecco i dati di dettaglio:

Tamponi molecolari di giornata n. 1.039

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 82

RICOVERATI N. 102

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 36

Pneumologia n. 22

Medicina d’Urgenza n. 10

Terapia Intensiva n. 04

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 16

Pneumologia n. 09

Terapia Intensiva n. 05

DECEDUTI: 0

POSITIVI TOTALI N. 82

Residenti: n. 71

N. Comune

4 Avigliano

1 Calvello

1 Castelgrande

1 Ferrandina

2 Filiano

1 Lagonegro

4 Lavello

4 Marsico Nuovo

1 Marsicovetere

4 Matera

1 Melfi

2 Miglionico

1 Montemilone

3 Muro Lucano

1 Palazzo San Gervasio

1 Pescopagano

1 Pietragalla

3 Pignola

17 Potenza

1 Rapolla (domiciliato a Potenza)

2 Rionero in Vulture

2 Ripacandida

2 Salandra

7 Venosa

1 Vietri di Potenza

3 Viggianello

Non residenti ed in isolamento in Basilicata:

N. Regione/Stato estero

1 Abruzzo, in isolamento a Lavello (PZ)

1 Campania, in isolamento a Potenza (PZ)

Non residenti ed in isolamento nelle rispettive Regioni:

N. Regione

1 Abruzzo

1 Calabria

1 Campania

6 Puglia

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 44

N. Comune

3 Barile

1 Ferrandina

1 Genzano di Lucania

1 Lagonegro

1 Lauria

2 Maratea

18 Melfi

8 Policoro

2 Potenza

3 Ripacandida

4 Venosa

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 5.822

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 5.720

DECEDUTI RESIDENTI N. 216

GUARITI RESIDENTI N. 3.687