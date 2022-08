Almeno l’autovelox prima che al borgo Picciano accada che…

…ci scappi il morto e con i veicoli che potrebbero finire contro le abitazioni di borgo Picciano A, lungo la strada provinciale ”a scorrimento superveloce” che collega Gravina di Puglia a Matera. Qualcuno commenterà con uno scontato ” Ehi, esagerati…!” Finchè non succede, come accaduto in altre situazioni dove la questione sicurezza è stata sottovalutata. I residenti, ormai sfiduciati, sono in continua apprensione sopratutto nelle ore di punta tra le 7.30 e le 8.30, dalle 13.00 alle 15.00 e poi in serata quando frenate brusche, sterzate e ”solchi” tracciate nel terreno da veicoli che sono sbandati per la velocità o perchè hanno trovato davanti un ostacolo (animali) o perchè si stavano tirando con altri pilota da formula 1. La segnaletica orizzontale o verticale serve a poco o nulla.



“Il pericolo resta ed è incombente- ci hanno detto- serve l’installazione di un autovelox, con colonnina , e la cosa può essere un deterrente con segnaletica di preavviso a rallentare di notte e di giorno. Lo hanno fatto Comuni come Potenza e Pomarico su strade statali e provinciali, perchè non farlo anche qui?Prima che sia troppo tardi…” Nei mesi scorsi, ci ricordano, c’era stato un sopralluogo dell’assessore comunale alla mobilità Michelangelo Ferrara, insieme a un dirigente della Polizia Locale. Ma la situazione non è mutata. Il problema sicurezza viaria a Picciano A resta. Basta una macchia d’olio,per esempio, lasciata sull’asfalto da mezzi pesanti o l’imprevisto, che provoca una sbandata, e succede quello che non vorremmo mai accada. Soluzioni? Ne serve una ”strutturale” che sia un efficace deterrente a rallentare