ALL’UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA INTERVIENE Domenico Sileo, MUSICOTERAPEUTA E MUSICISTA

Nel pomeriggio dell’11 novembre 2022, presso le aule del Campus dell’Università degli studi della Basilicata, a Matera, nell’ambito del tirocinio indiretto del V anno di corso di Scienze della Formazione Primaria tenuto dalla Prof.ssa Benevento, si è tenuto un incontro con il musicoterapeuta Domenico Sileo.

Domenico Sileo, pianista e Musicoterapeuta, esperto in tecniche di comportamento per i Disturbi dello Spettro Autistico, in didattica e psicopedagogia per i DSA e neuromotricità, si occupa di musica e di stimolazione cognitiva, tecniche di rinforzo della memoria e delle capacità attentive. Lavora con progetti sulle emozioni con tecniche di body Percussion, comunicazione sonora, inclusione.

Durante l’incontro dal titolo: “L’errore di Cartesio: il cervello come avvinto uditorio del corpo, tra emozioni creatività e musica”, Sileo ha spiegato agli studenti, futuri maestri, come l’apprendimento può essere facilitato con il contributo delle emozioni. Nel corso della lezione sono state esposte le evidenze scientifiche a supporto di questa tesi e si è realizzata un’attività laboratoriale affinchè gli studenti potessero fare esperienza diretta di tecniche di body Percussion.

“Con la musica si può comunicare e condividere semplicemente battendo un colpo su un tamburo. -commenta Sileo – “La musica è propria dell’essere umano, il cuore ed il respiro sono in battere e levare. – E conclude – “La musica può modificare lo stato emotivo e promuovere l’attivazione fisica dove risulti compromessa e/o assente, nutre l’immaginazione e la creatività, aiuta a canalizzare le emozioni e ad esprimersi con più sicurezza nel mondo”.

Grande ed entusiasta partecipazione da parte del pubblico studentesco a cui è stata concessa la possibilità di apprendere una nuova tecnica di insegnamento capace di coinvolgere le emozioni positive ai fini dell’apprendimento.