All’Unibas Potenza, inaugurazione e presentazione di “PENSA! – Il Giardino delle Sostenibilità”

Martedì 6 giugno 2023, presso il Polo Umanistico del rione Francioso – Università degli Studi della Basilicata, Potenza, via Nazario Sauro 85 adiacente il padiglione 6 (Aula Magna di Ateneo), avverrà l’Inaugurazione e la Presentazione di PENSA! – Il Giardino della Sostenibilità.

La giornata, si precisa in una nota, “prevede due momenti: un’iniziativa di cittadinanza attiva ed un evento pubblico.

L’inaugurazione e messa a dimora degli alberi sono previsti dalle 8.30, riuniti nel cortile antistante il giardino a cui si accede dal cancello automatico in via Nazario Sauro (incrocio Stadio Viviani e Palazzo del Tribunale) oppure attraverso la scala antincendio ubicata nel corridoio centrale (Aule Quadrifoglio – Eurifamo e Occello Lucano) nei pressi della nostra sede associativa e dell’aula studio.

A seguire dalle ore 10.00 presso la Sala Lettura della Biblioteca Centrale di Ateneo si svolgerà la presentazione del progetto PENSA! con l’intervento di tutti gli enti partner del nostro progetto come da locandina allegata al presente e programma qui in basso.

PROGRAMMA:

● Ore 8.30 nei pressi del cortile antistante il giardino ci riuniremo per procedere alle ore 9.00 al taglio del nastro d’inaugurazione del Giardino dove saranno consegnati gli 8 esemplari dal Reparto Biodiversità dei Carabinieri. Durante la cerimonia d’inaugurazione sarà possibile già ammirare anche alcuni materiali d’arredo che abbiamo installato e assemblato con un laboratorio di volontariato attivo dei soci della nostra associazione, tra di essi ci sono anche alcune beehome in legno.

● Alle ore 9.00 verrà svolta la messa a dimora degli alberi donati dal Reparto Biodiversità dei Carabinieri alla presenza delle autorità accademiche, locali e degli studenti Unibas dell’Istituto Superiore Comprensivo “Leonardo Da Vinci – Nitti” di Potenza.

● Alle ore 10.00 verrà svolta la presentazione del progetto PENSA! a.a. 2022/23 dell’Associazione UNIDEA, presso la Sala Lettura della Biblioteca Centrale di Ateneo.

– Introduzione e moderazione a cura del presidente dell’Associazione UNIDEA Gabriele Mancusi

– Presentazione ed illustrazione del progetto PENSA! 2.0 – Il Giardino della Sostenibilità a cura del Responsabile delegato Luca Smaldore.

– I saluti saranno affidati al Magnifico Rettore Ignazio Marcello Mancini, al direttore del dipartimento di Scienze Umane Francesco Panarelli, al direttore della Biblioteca Centrale di Ateneo Fulvio Delle Donne, al tenente Colonnello del Reparto Biodiversità dei Carabinieri Antonia Lombardi.

● Dalle ore 10.30 interventi su economia sociale ed ambientale a cura della referente del Presidio Libera Basilicata Marianna Tamburrino e presidente di Legambiente Basilicata Antonio Lanorte, mentre l’intervento sulla tutela forestale lucana e gli effetti dei cambiamenti climatici saranno a cura del professor Francesco Ripullone, docente UniBas di Foreste e cambiamenti climatici.



Chi siamo?

L’Associazione Culturale Studentesca UNIDEA, afferente al Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi della Basilicata sita in via Nazario Sauro 85 e viale dell’Ateneo Lucano 10, nasce nel gennaio del 2015. Essa si propone di creare un clima di aggregazione, collaborazione tra studenti ed istituzioni, al fine di promuovere i valori di solidarietà, uguaglianza e libera informazione. L’Associazione si dedica a promuovere la cultura in ogni sua forma, negli ultimi otto anni ha realizzato attività conformi al suo statuto, mettendo in atto eventi che hanno permesso aggregazione e confronto tra studenti e cittadini

lucani, concentrando l’attenzione su argomenti quali la tutela ambientale, la lettura collettiva, eventi culturali, ludico-ricreativi e di aggregazione socio-culturale.

UNIDEA è un’Associazione apartitica che si pone nel pieno rispetto dei valori della Costituzione italiana, della Carta dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino contro ogni forma di discriminazione e violenza, ispirandosi ai valori dell’antifascismo e della Resistenza.

L’Associazione si propone fondamentalmente di:

➢ salvaguardare e tutelare i diritti degli studenti universitari;

➢ organizzare seminari, convegni e sensibilizzazione sugli avvenimenti di natura culturale, politica, economica e sociale.”