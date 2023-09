Alloggi Studenti? Non nella ex media Volta, che è per il Museo e per la balena Giuliana

Preoccuparsi, come giustamente ha fatto il sindaco Domenico Bennardi, per trovare soluzioni nella ricerca di alloggi a prezzo calmierato per gli studenti universitari, soprattutto, che frequentano Matera è senz’altro un segno di attenzione al problema. Ma dimenticare progetti legati alla potenzialità turistiche e culturali della città è davvero paradossale e contraddittorio. L’edificio della ex media ”Alessandro Volta”, inutilizzato dall’anno da capitale europea della Cultura, e completamente da ristrutturare, era e rappresenta il naturale completamento dell’offerta del Museo archeologico Domenico Ridola, in continuità con le indicazioni del progetto Fio Cultura che consentì di realizzare la nuova ala. Oggi il Ridola, che fa parte del Museo Nazionale con Palazzo Lanfranchi, ha una dotazione espositiva davvero interessante e stimolante. Mostra e cantiere laboratorio per la balena Giuliana sono l’attrattore in più che avrà bisogno di spazi naturali e contigui come quelli della ex Media Alessandro Volta. E del resto quanto emerso nel dicembre scorso, in occasione della presentazione della mostra su ”Giuliana degli Abissi”, aveva fornito una indicazione per continuare quel progetto https://giornalemio.it/cultura/torna-giuliana-la-regina-degli-abissi-e-con-tanta-voglia-di-esaltare/. Progetto che va ripreso e con un percorso preciso nei confronti del Ministero per i Beni Culturali.



Sarebbe paradossale se il ministro Gennaro San Giuliano venisse a Matera e non fosse sollecitato in tal senso…E allora la soluzione per il caro alloggi studenti non è nella ex Media ”Alessandro Volta”,(una delle tante destinazioni d’uso è stata quella di caserma dei vigili urbani) che riserverebbe poche stanze e pochi posti letto. Ma nella accelerazione dei tempi per completare il Campus di via Castello ( tre anni?) e per recuperare vecchi progetti, come quello della passata amministrazione De Ruggieri per un ostello da destinare agli allievi della scuola di cinematografia (altra incompiuta), recuperando gli ambienti dell’ex provveditorato agli studi di via Montescaglioso. Nei Sassi c’è l’inutilizzato, dopo l’esperienza di Matera 2019, Palazzo del Casale. Ipotesi percorribili, ma a patto che si sappia quale sia l’effettivo fabbisogno di stanze e posti letto. Quanto ai prezzi sono affidati al mercato. Sono lievitati a dismisura, con l’inevitabile incremento legato a Matera 2019. A risentirne sono cittadini e visitatori, che in parte preferiscono alloggiare e pranzare fuori. E questo è un dato oggettivo, per quanti seguono con professionalità e competenze l’evoluzione del mercato.



In queste settimane è esploso in tutta Italia il caso del caro alloggi per gli studenti universitari nelle città, e Matera purtroppo non fa eccezione. Il sindaco, Domenico Bennardi, è preoccupato per questa situazione, considerando la vocazione universitaria della città dei Sassi, e lancia un appello alla Regione Basilicata affinché si trovino soluzioni adeguate, considerando le proposte dell’Amministrazione comunale per la conversione di edifici pubblici a Studentato. Tutti progetti realizzabili, purché la Regione finanzi riqualificazione e gestione. «La mia preoccupazione -spiega Bennardi- nasce anche dal fatto che una città come Matera deve essere in grado di offrire alloggi agli studenti, come condizione indispensabile anche per la sopravvivenza delle sue facoltà universitarie. Da troppo tempo -insiste Bennardi- i lavori per lo Studentato segnano il passo, la Regione potrebbe spingere per l’opportuna e necessaria ripartenza. Da parte nostra, c’è stata e c’è la massima disponibilità nel mettere a disposizione locali idonei, che però poi il Comune non può ristrutturare e gestire con le sue esigue risorse di bilancio. In questo la Regione Basilicata è stata sensibilizzata, come ad esempio nel caso della nostra proposta di riqualificare l’ex edificio scolastico della “Alessandro Volta” per convertirlo in Studentato. Si potrebbe fare magari candidando l’intervento ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr); noi abbiamo formalizzato una proposta alla Regione, ma non ne abbiamo saputo più nulla.



In città ci sono anche altri edifici utili allo scopo -conclude Bennardi- ma è la Regione ad avere le competenze (università), con l’accesso a risorse proprie o esterne per realizzare gli interventi, che il Comune propone». I giovani studenti universitari che stanno protestando in tutta Italia chiedono questo, ovvero finanziamenti per Studentati pubblici, affitti, borse di studio, salute mentale e caro libri. L’istruzione non può e non deve diventare un bene di lusso riservato a pochi. -conclude Bennardi- Da una recentissima ricerca di Osservatorio “Futura”, emergono numeri allarmanti per i nostri giovani, e quindi per il futuro del nostro Paese: il 54% degli intervistati è in difficoltà economica. Solo il 10% crede che il diritto allo studio sia garantito. Per il 90% dei partecipanti, il supporto finanziario dei genitori è essenziale per continuare gli studi. Dietro queste percentuali, non dimentichiamo mai che ci sono delle persone, i nostri giovani».