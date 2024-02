Alloggi pubblici e servizi. Da ‘’Report’’ gli esempi della ‘’ Vienna Rossa’’.

Da noi si chiama edilizia economica e popolare (con i rivoli della sovvenzionata, convenzionata ecc) necessaria per una casa da destinare ai ceti meno abbienti e per calmierare il mercato. Ma non sempre è così e quando si tirano fuori gli anglicismi da ‘’housing social’’ occorre stare attenti su contratti, canoni di locazione e costi di gestione. In Austria, nella capitale Vienna, che cresce di 10.000 abitanti l’anno – da quanto abbiamo appreso nel servizio di apertura della trasmissione di Rai Tre ‘’Report’-l’edilizia pubblica è finanziata e cantierizzata dal Comune, con una offerta da prezzi contenuti che comprende anche il costo delle utenze. E poi ci sono i servizi. Nei complessi moderni anche piscine, saune, palestre, spazi bimbi e con la ‘’lungimiranza’’ di tenere a distanza ragionevole anche il sistema dei trasporti. Vi invitiamo a vedere su RaiPlay il servizio di Report vedere immagine e ascoltare dalla voce degli amministratori tedeschi, dagli imprenditori privati che partecipano ai bandi di aggiudicazioni e dei cittadini cosa è quella realtà di ‘’progettare’’ per il sociale, con le risorse per la casa…e non sulla casa, che consentono di reinvestire nel settore milioni di euro.E Vienna ci lavora da un secolo buono. La realtà più datata è il Karl Marx Hof, dal nome dell’autore de ‘’Il Capitale’’ per un investimento dedicato ai proletari di ieri e ai bassi redditi di oggi, studenti compresi.



E’ la cosiddetta “Vienna rossa” – ci ricorda l’architetto materano Angelo Stagno, che vive e lavora a Vienna, al quale abbiamo segnalato il servizio di Report- cresciuta attraverso la politica socialista del primo dopoguerra nel 20° secolo con edifici realizzati sin dal 1923 e fino al 1934-38 (Austro-fascismo / Anschluß) e noti come Gemeindebauten (edifici comunitari) Il tema riporta ad una leggendaria pubblicazione di Manfredo Tafuri, che ha fatto scuola a diversi progettisti ed architetti italiani’’ E qui ci lascia a una breve recensione su quella esperienza.



Introduzione e dialogo immaginario sulla critica ideologica della Vienna Rossa.

Negli anni ’70 il teorico dell’architettura italiano Manfredo Tafuri si recò a Vienna con i colleghi per esaminare per la prima volta in modo completo gli edifici comunali della Vienna Rossa da una prospettiva storico-architettonica. Nasce il leggendario studio Vienna Rossa. Tafuri fu protagonista dei dibattiti neomarxisti in Italia nei decenni del dopoguerra. Sottopose gli edifici viennesi ad una dura critica ideologica accusandoli di aver, nella migliore delle ipotesi, espresso le crisi dell’epoca (di solito glorificandole in maniera nostalgica e patetica) piuttosto che contribuire a superarle strutturalmente. Sebbene, o forse proprio perché, Vienna Rossa non sia ancora stata pubblicata in tedesco, molti storici dell’architettura ritengono lo studio significativo, anche se quasi nessuno segue le conclusioni di Tafuri. Piuttosto, viene spesso usata come un’opportunità per lodare gli edifici della Vienna Rossa in volumi grandi e piccoli. Presso l’Istituto per l’arte e l’architettura dell’Accademia di belle arti di Vienna, un gruppo di studenti sotto la supervisione di Angelika Schnell ha approfondito il mito di questo studio, la sua ricezione e il suo significato in tempi di crescente critica al capitalismo. L’apertura della “Collezione con vista” inizia con una lettura. Il seguito arriverà all’inizio del 2019 con ulteriori presentazioni performative. Introduzione: Angelika Schnell, Professore di Teoria dell’Architettura, Accademia di Belle Arti di Vienna Autore: Iklim Dogan Protagonisti: Fabian Buxhofer, Iklim Dogan, Silvester Kreil, Adran Man, Flavia Mazzanti, Naomi Mittempergher, Luka Sola.