Allo chef Nicola Ierinò il premio alla carriera

Ancora un riconoscimento per lo chef di San Mauro Forte, Nicola Ierinò, titolare del ristorante “Il Campanaccio” nel piccolo borgo lucano. Questa volta un premio “alla carriera” per l’attività svolta con coerenza, senza interruzioni e per tanti anni nella ristorazione. Una cerimonia tenutasi a Roma, in cui sono stati premiati diversi cuochi lucani e che arriva dopo il riconoscimento della cucina italiana a Patrimonio Unesco, alla presenza del Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida.



Ierinò fa parte della Federazione italiana cuochi sezione di Matera che, oggi più che mai ha l’importante ruolo nella salvaguardia e promozione del patrimonio enogastronomico nazionale.

Abbiamo rivolto a Nicola Ierinò qualche domanda:

Hai avuto molti riconoscimenti nel corso della tua attività. Cos’ha di diverso quest’ultimo?

“Sapere che il nostro lavoro, da oggi è ancora più valorizzato mi gratifica e mi carica ancor più di responsabilità nei confronti del cliente. Personalmente è stata una bella esperienza che mi sprona a fare sempre meglio.

Porti nei piatti gli ingredienti e la cucina lucana ma oggi molte ricette sono stravolte (anche dai grandi chef) per renderle più moderne. Tu, ai fornelli, sei progressista o conservatore?

Non è facile rispondere perché non esiste una linea netta di demarcazione. Noi chef abbiamo bisogno di sperimentare piatti con nuove contaminazioni ma non bisogna certamente stravolgere la cucina della nonna. Anche perché è quella che poi premia più di tutti, anche in termini di gusto. Ad esempio ho scoperto che i bambini amano più la cucina classica, come un buon purè di fave, che un piatto moderno. E quando riesco a far mangiare ad un piccolo cliente un piatto della tradizione contadina so di aver messo nel piatto anche l’opportunità di costruire una memoria fatta di sapori che difficilmente dimenticherà.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.