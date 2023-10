All’Itcg Loperfido-Olivetti di Matera iniziative per la 7^ edizione delle Giornate #Erasmusdays 2023

L’Istituto tecnico statale commerciale e geometri (Itcg) Loperfido-Olivetti di Matera con una nota comunica di aver: “aderito alla settima edizione delle Giornate #Erasmusdays 2023, promossa dalle Agenzie nazionali Erasmus+ (Indire, Inapp, Agenzia italiana per la gioventù). “Sei giorni per far risplendere l’Europa“ è la tematica di quest’anno e l’obiettivo è di far emergere le diversità culturali dell’Europa e le opportunità di apprendimento che essa offre. Competenze e cittadinanza europea al centro degli incontri per condividere la propria esperienza degli scambi studenteschi e diffondere i risultati dei progetti realizzati,

L’Itcg Loperfido-Olivetti, nell’Aula Magna di via Aldo Moro, ha organizzato un evento che ha coinvolto più di 100 alunni sia dell’Istituto che delle scuole secondarie di primo grado di Matera (terze medie degli Istituti comprensivi Pascoli, Torraca e Semeria).

L’iniziativa ha consentito fasi di apprendimento culturale con attività laboratoriali. I partecipanti hanno assistito a storie dell'”universo Erasmus” con filmati, esperienze dirette degli studenti protagonisti della mobilità europea, riflessioni sulle diversità culturali. Nell’attività ludica svolta, anche una mostra itinerante tra i Paesi europei realizzata negli spazi dell’istituto con giochi interattivi.

L’evento, pubblicato su https://www.erasmusdays.eu/, ayha anche lo scopo di far conoscere i risultati dei progetti Erasmus+ dell’Itcg in via di svolgimento e gli aspetti di innovazione, apertura, cultura, cambiamento dell’Istituto Loperfido-Olivetti, in un’ottica di internazionalizzazione.

