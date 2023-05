All’Itcg Loperfido-Olivetti di Matera, domani, una mostra sul lavoro.

Si inserisce di diritto nella serie le cose belle che vengono dalla scuola l’iniziativa che verrà realizzata domani presso l’istituto Loperfido-Olivetti di Matera, ultima di una serie di “progetti ed eventi di Educazione civica che l’Itcg Loperfido-Olivetti di Matera ha messo in cantiere per il 2022/2023.” Quella di domani, sul lavoro (precarizzato, sfruttato, insicuro e segnato dalle cosiddette morti bianche), intende portare ad una domanda cruciale per la vita futura di questi cittadini di dopodomani: “Cosa sarò disposto a fare pur di lavorare?” Un prezioso percorso didattico dunque che, come si ricorda nella nota dell’istituto ha visto: “ “La corsa contro la fame”, organizzata dall’associazione “Azione contro la fame”, che ha visto la partecipazione dell’istituto per il secondo anno consecutivo”, quindi “la marcia Perugia-Assisi per la pace e la fraternità che gli organizzatori hanno titolato “trasformiamo il futuro”, ed ora “sarà la volta, il 31 maggio, di una mostra sul lavoro” per l’appunto.

“L’iniziativa, che utilizzerà differenti registri comunicativi e interagirà con gli studenti che la visiteranno, -si specifica che – tratterà argomenti quali la precarizzazione, lo sfruttamento, la sicurezza e le morti bianche rispetto alle quali l’Italia occupa uno scomodissimo posto. Ma lo sguardo sarà al mondo e la semplicità della narrazione non ne sacrificherà la complessità. La scuola non può essere indifferente a queste tematiche, non può esimersi da un’assunzione di responsabilità sulla formazione civica dei suoi studenti. Non bastano le leggi, i controlli e la formazione specifica. Non è sufficiente sapere che ci sono dispositivi di protezione. Ciò che fa la differenza, in un cantiere come in qualsiasi altro posto di lavoro, è la piena consapevolezza, a livello collettivo e personale, della assoluta priorità di alcuni valori quali la salute e la sicurezza su altri come la produttività e la velocizzazione dei processi.

Significativo il titolo della mostra “Lavoro utopico e lavoro distopico”, che ha messo gli studenti delle classi quarte di fronte a dubbi, perplessità e scoperte sulla scelta del lavoro cui non sempre corrisponde l’effettiva esperienza lavorativa. Come a dire che l’utopia insita nella domanda “cosa farò da grande”, passando attraverso la lente deformante e distopica della realtà, può tradursi nel quesito: “Cosa sarò disposto a fare pur di lavorare?”.”

