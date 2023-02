All’IIS Morra di Matera: 2 nuovi indirizzi nei corsi per adulti per la sanità e assistenza sociale

“Sono sempre di più i giovani e meno giovani che hanno voglia o necessità di professionalizzarsi, anche dopo la maggiore età. Un diploma di scuola secondaria può determinare un riscatto da tante situazioni, la scuola non può farsi trovare impreparata su queste nuove esigenze. L’Istituto di Istruzione Superiore Isabella Morra di Matera arricchisce la sua offerta formativa con l’attivazione di due Percorsi per adulti di II livello (ex serali), a seguito della Delibera della Giunta Regionale della Basilicata n. 12 del 13 gennaio 2023, relativa al Piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche per l’a.s. 2023/2024. Si tratta dell’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica (IP09) e dell’indirizzo Servizi per la sanità e l’assistenza sociale (IP02).” Lo rende noto la Dirigente scolastica Caterina Policaro che aggiunge: “I corsi di formazione per adulti si inseriscono in un progetto più ampio di scolarizzazione e attenzione all’utenza oramai diversificata che necessita di un titolo di studio professionalizzante. Con la nostra richiesta di attivazione di questi due percorsi, approvata da Provincia, Regione e Ufficio Scolastico Regionale, l’Isabella Morra di Matera si propone quale luogo formativo in grado di agevolare, in qualsiasi momento della vita, il passaggio dal lavoro alla scuola e viceversa, cercando anche di recuperare le esperienze formative extracurricolari già possedute. Ai corsi del cosiddetto corso serale, infatti, può accedere qualsiasi persona in possesso del diploma di terza media anche se già impegnata in un’attività lavorativa.

In dettaglio, il diploma Servizi per la sanità e l’assistenza sociale fornisce specifiche competenze utili a co-progettare, organizzare ed attuare, con diversi livelli di autonomia e responsabilità, interventi atti a rispondere alle esigenze sociali e sanitarie di singoli, gruppi e comunità, finalizzati alla socializzazione, all’integrazione, alla promozione del benessere bio-psico-sociale, dell’assistenza e della salute in tutti gli ambiti in cui essi si attuino e/o siano richiesti. Mentre il diploma nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” fornisce le competenze adeguate per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, nelle filiere dei settori produttivi quali elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica. Si amplia così l’offerta formativa in un bacino di utenza molto grande e variegato, con diversi bisogni di correlare domanda e offerta di lavoro in alcuni comparti, quale è quello di Matera città e provincia, oltre che la vicina Puglia. Per la nostra istituzione scolastica, i due corsi serali intendono assolvere all’importante funzione di favorire il rientro nel sistema formativo di tanti giovani e adulti che, per un motivo o l’altro, hanno abbandonato o interrotto gli studi oppure che, se pure già in possesso di un diploma di secondo grado, aspirano ad una riqualificazione professionale in settori diversi.”

“Ai percorsi di II livello offerti dall’Isabella Morra di Matera – conclude Policaro – Manutenzione e Assistenza Tecnica e Servizi per la sanità e l’assistenza sociale, come da norma, possono iscriversi e poi frequentare i corsi sia gli adulti, anche stranieri, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, che coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che, già in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, che dimostrano di non poter frequentare il corso corrispondente, diurno, in questo caso sempre erogato dalla nostra scuola. Le informazioni sono disponibili sul sito della scuola o contattando gli uffici di segreteria.”

