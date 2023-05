All’IIS Morra consegnati 45 attestati di Ambasciatori del Parco della Murgia Materana

Un incremento della sensibilità per l’ambiente, la biodiversità, la sostenibilità e un grande interesse per approfondire la conoscenza di questi temi hanno caratterizzato l’incontro organizzato presso l’Istituto Superiore Isabella Morra di Matera con il presidente dell’Ente Parco Murgia Materana Michele Lamacchia e con il funzionario delle attività educative e culturali, Luigi Esposito. “Dopo la presentazione dei lavori delle classi sul progetto e la visione del bellissimo documentario sulla biodiversità del Parco della Murgia Materana, -si legge in una nota- a ben 45 studentesse e studenti delle classi 3 A e 3 B SSAS, Servizi per la sanità e l’assistenza sociale, nell’ambito dell’incontro, sono stati consegnati gli attestati “Ambasciatori del Parco” relativi al percorso formativo “Il mio parco” seguito dalle due classi durante l’anno scolastico, quale attività parte integrante del progetto PCTO, per l’acquisizione di competenze professionalizzanti.

“Nell’ambito delle attività di conoscenza, tutela e valorizzazione del Parco della Murgia – dichiara il Dirigente Scolastico dell’IIS Morra, Caterina Policaro – abbiamo accolto con piacere la possibilità di far effettuare, con la collaborazione dell’Ente Parco il progetto “Il mio parco – Alla scoperta del Parco della Murgia Materana”, azione formativa finalizzata ad aumentare il rispetto e la conoscenza del territorio. E’ importante che le nostre studentesse e i nostri studenti si aprano al territorio e alla scoperta del patrimonio anche naturalistico da preservare. Ringrazio le prof.sse Luigia Digilio e Alessandra Dell’Acqua, Tutor poto delle due classi partecipanti per aver dato la giusta rilevanza alle attività del percorso che intendiamo proseguire anche nel prossimo anno scolastico.”

“Attraverso un percorso graduale – ha aggiunto il presidente dell’Ente Parco Murgia Materana Michele Lamacchia – che si sviluppa annualmente, in gradi di specializzazione quali “Ambasciatore del Parco”, “Tutore del Parco” e, infine, “Paladino del Parco” ci siamo posti l’obiettivo di aumentare il grado di sensibilizzazione e di conoscenza della comunità materana nei riguardi di un patrimonio che deve essere tutelato e goduto nel rispetto della sostenibilità. Il valido aiuto e la collaborazione delle scuole partecipanti, sono certo, ci aiuteranno a proteggere ulteriormente e salvaguardare un territorio così fragile anche grazie a quanti più ambasciatori riusciremo a coinvolgere e formare“.