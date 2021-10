Nell’ambito del Festival Duni, lo scorso venerdì 22 ottobre, gli allievi delle classi prime della secondaria Nicola Festa dell’IC Minozzi Festa di Matera, hanno assistito alla prova generale dell’opera Les deux chasseurs et la laitière del compositore materano Egidio Romualdo Duni (Matera, 1708 – Paris, 1775), presso il cine teatro comunale Guerrieri, ubicato nel cuore della Città dei Sassi dove verrà rappresentata questa sera (https://giornalemio.it/eventi/sabato-a-matera-esecuzione-dellopera-les-deux-chasseurs-et-la-laitiere-di-er-duni/).

“Durante la prova –si legge in una nota dell’Istituto scolastico– , la compagnia teatrale ha introdotto i ragazzi nel mondo dell’opera. È stata per loro una rara occasione d’ascolto e un’esperienza unica che ricorderanno per tutta la vita. Protagonisti sono stati l’Ensemble Faenza di Parigi e l’Orchestra Barocca del Festival Duni diretti da Marco Horvat.

L’opera lirica, spesso, è considerata una passione per pochi eletti e, certo, non per i più giovani. Ma non è così: la combinazione sapiente tra teatro e musica, storie e melodie la rende un’esperienza affascinante per tutti e quanto prima si entra nel suo mondo magico, tanto più forte sarà il contributo della musica e dell’arte allo sviluppo e alla crescita personale dei nostri ragazzi.”