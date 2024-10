All’IC Pascoli di Matera riaperto sportello contro dispersione scolastica

“Ripartono le attività del progetto Officina dei talenti, indirizzato a contrastare dispersione e abbandono scolastico nella città di Matera, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU- Pnrr M5C3 – Investimento 1.3 – Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore.” E’ quanto riportato in una nota che a tal fine informa come da ieri, venerdì 18 ottobre, all’Istituto comprensivo Pascoli, ha riaperto i battenti “lo sportello di orientamento rivolto a tutti gli studenti: uno spazio di ascolto, consulenza e supporto all’interno del quale i ragazzi potranno esprimere liberamente difficoltà, disagi, desideri, pensieri, interfacciandosi con un professionista che potrà essere un assistente sociale, uno psicoterapeuta, un educatore o un pedagogista a seconda del bisogno rilevato. Lo sportello, che verrà attivato anche nelle altre scuole materane partner del progetto ovvero gli istituti di istruzione superiore Turi e Morra, organizzerà altresì incontri e lavori di gruppo psicoterapici; ha la funzione di supportare i destinatari nella relazione con gli altri e nelle scelte, per prevenire forme di disagio e devianza e incidere positivamente sull’abbandono scolastico. Al Pascoli sarà aperto tutti i venerdì scolastici dalle ore 9 alle ore 12.

Sempre all’Istituto comprensivo Pascoli, mercoledì 23 ottobre inizia il laboratorio di coding e pensiero computazionale, a cura della cooperativa On Line Service. L’esperienza coinvolgerà tre classi terze e tre prime, per un totale di 90 ore. Attraverso l’utilizzo di strumenti e di tecniche appropriate, il laboratorio fornirà modalità di analisi delle situazione, valutazione dei limiti per organizzare strategie efficaci per la soluzione delle alle problematiche, oltre a fornire competenze di base utili per la programmazione.

Officina dei talenti è un progetto sviluppato da un partenariato pubblico-privato tra la cooperativa sociale Lilith (capofila), le cooperative On Line Service e Vertigo, la Lega Navale Italiana sezione Matera-Magna Grecia, l’aps Materacqua, l’Unione italiana sport per tutti Basilicata, Legacoop Basilicata, Comune e Provincia di Matera e i tre istituti scolastici materani citati. È alla sua seconda e ultima annualità.”

