All’IC Pascoli di Matera le premiazioni per il concorso letterario “Il giardino segreto di Maria Cristina”

Il viaggio è stato il tema della seconda edizione del concorso letterario “Il giardino segreto di Maria Cristina“, un’iniziativa promossa dall’Istituto Comprensivo Pascoli di Matera per onorare la memoria di Maria Cristina Silletti, una alunna prematuramente scomparsa qualche anno fa. A lei è dedicata anche la biblioteca del plesso di scuola primaria “Aldo Moro” che la piccola frequentava, per la cui realizzazione in questi ultimi anni, tanti hanno contribuito. Una mattinata emozionante ed intensa quella della premiazione, svoltasi nel teatrino della scuola e che si è conclusa con la consegna di una pergamena e dei libri per continuare ad esercitare la passione per la lettura. Tutte le classi hanno partecipato con grandissimo entusiasmo, grazie all’impegno dei docenti – coordinati dalla referente Maria Stifano – che hanno saputo coinvolgere in questi due mesi gli alunni affinché si cimentassero in produzioni testuali e non solo, per rendere vivo il concorso.

“La premiazione – dichiara la Dirigente Scolastica Caterina Policaro – è stato il momento conclusivo di un percorso didattico iniziato il 10 marzo, nel plesso, con “La giornata del viaggio”. Attività non solo metaforica ma molto pratica e divertente, pensata per stimolare la creatività di tutte le classi, dalla prima alla quinta, attraverso un’esperienza collettiva vivace e coinvolgente. Le alunne e gli alunni infatti hanno esplorato il tema del viaggio attraverso film, canti, musiche, poesie e racconti. Proprio da queste suggerimenti, si sono poi trasformati in piccoli autori/autrici che, tratta l’ispirazione dal percorso formativo, hanno poi dato forma ai loro testi letterari e disegni, scegliendo liberamente il genere espressivo con cui proporre le loro idee e sensazioni sul viaggio.” Ad esaminare con attenzione i lavori degli alunni ed alunne, una giuria qualificata e sensibile, presieduta da Antonio Silletti e Imma Lopez, genitori di Maria Cristina, e composta dalla Dirigente Scolastica Caterina Policaro e dalle docenti in pensione Tonia Carlucci, Michela Casillo e Carmela Potí. I preziosi premi per giovani scrittori in erba sono stati generosamente offerti dall’Associazione “Gianfranco Lupo”, dalla Cartoleria Sinno, dalla Gioielleria Loglisci e dalla Libreria Mondadori. Un sentito ringraziamento va anche alla Stamperia Colucci per la fornitura degli attestati di partecipazione e a tutti i genitori che con piccoli grandi gestiti hanno dato supporto al concorso e ad arricchire la bellissima biblioteca. Un plauso speciale all’artista materana Annalisa Di Gioia per aver impreziosito la Biblioteca scolastica dedicata a Maria Cristina, nel plesso Moro, con un suo dipinto raffigurante un albero avvolgente e rasserenante che contribuisce a rendere la biblioteca un posto ancor più bello ed accogliente per rilassarsi e dedicarsi alla lettura.