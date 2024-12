All’IC Pascoli di Matera due incontri su “I Giovani e la Sicurezza Stradale”

Con la collaborazione dei Club Lions di Matera (Matera Host e Matera Città dei Sassi) e della Polizia Stradale di Matera saranno formati, in educazione stradale, circa 240 i ragazzi e ragazze delle classi II della scuola di I grado Pascoli di Matera. Due sono gli incontri previsti e che si terranno nel teatrino della scuola, sul tema “I Giovani e la Sicurezza Stradale”. Il primo si è svolto nella giornata odierna e il prossimo il 9 gennaio 2025. Dopo i saluti di Domenico Infante, responsabile del service Lions, di Angela Barbaro Presidente Lions Club Matera Host e di Giuseppe Sicolo, Presidente Lions Club Matera Città dei Sassi, la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Pascoli di Matera Caterina Policaro ha introdotto i lavori, “spiegando alle classi coinvolte l’importanza della conoscenza del codice della strada da pedoni ma anche da giovani utilizzatori ad esempio di biciclette, monopattini ecc.“. La formazione e l’interazione con gli alunni e le alunne della Pascoli è stata invece curata da Clelia Losacco, Sostituto Commissario Polizia Stradale e da Giovanni Surdo, Sovrintendente Capo Polizia Stradale. “L’educazione stradale è una delle priorità su cui la scuola deve lavorare – afferma la Dirigente Scolastica Caterina Policaro – per promuovere tra le giovani generazioni la cultura della sicurezza in strada. Questi due importanti incontri attraverso i quali, grazie al Lions e alla Polizia Stradale di Matera, tutte le classi seconde del nostro istituto saranno coinvolte, sono un importante tassello nel curricolo di Educazione Civica volto a creare maggiore consapevolezza dell’importanza dei corretti comportamenti da adottare nei ruoli di pedoni ma, anche, di futuri guidatori di veicoli di ogni genere, dai monopattini alle macchinine elettriche, oggi sempre più diffusi insieme a biciclette e motocicli.”

