All’IC Fermi di Matera presentata la 2^ edizione del libro collettivo degli alunni: “Il Cammino dei Dirtti”

Oggi, in occasione della celebrazione della Giornata della Legalità, la Scuola Secondaria di Primo Grado dell’I.C. Fermi di Matera ha ospitato nell’Aula Magna del plesso “Fortunato” -si legge in una nota- “un momento straordinario dedicato ai valori della giustizia, del rispetto reciproco e della libertà. Al centro della giornata la presentazione della seconda edizione de “Il Cammino dei Diritti”, un volume inedito interamente scritto e illustrato da tutti gli alunni della scuola secondaria, realizzato a più mani nell’ambito dell’evento “Memoria e Libertà”, curato dal Dipartimento di Arte, Lettere e Musica.

“Il Cammino dei Diritti” è un percorso attraverso le giornate internazionali che scandiscono il calendario dei diritti e dei valori universali: dalla Giornata della Terra (22 aprile) alla Giornata dell’Europa (9 maggio), dalla Giornata dell’Amicizia (30 luglio) alla Giornata dell’Aiuto Umanitario (19 agosto). Un viaggio collettivo che trasforma la scuola in laboratorio di cittadinanza attiva.

Il volume è stato presentato direttamente dai giovani autori, ciascuno con il proprio specifico contributo: le classi prime nelle vesti di artisti e illustratori, le classi seconde come poeti, le classi terze come critici letterari e interpreti del testo.£

La dirigente scolastica Isabella Abbatino sottolinea che “La celebrazione non è solo un appuntamento nel calendario scolastico, coincidente quest’anno con le commemorazioni in onore del giudice Falcone, ma è il frutto di un lavoro autentico, nato dalla creatività e dalla sensibilità dei docenti che hanno guidato i ragazzi in riflessioni originali, espresse in modo creativo e innovativo. Attraverso la scrittura e l’arte, i nostri alunni hanno dimostrato di saper leggere il mondo con occhi capaci di cogliere la bellezza e l’urgenza dei diritti fondamentali.”