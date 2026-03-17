All’I.C. Pascoli di Matera celebrata la Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera

“Il 17 marzo 2026 si celebra il 165° anniversario dell’Unità d’Italia. Una giornata che richiama uno dei momenti più alti e fondanti della storia d’Italia, capace ancora oggi di emozionare, unire e accendere nei giovani il senso profondo di appartenenza, memoria e futuro condiviso. Lo abbiamo celebrato nella palestra dell’I.C. “Pascoli” di Matera, con la manifestazione “Giornata dell’Unità nazionale, Costituzione, Inno e Bandiera”: un evento intenso, partecipato e profondamente significativo, dedicato ai valori che ci uniscono come comunità e come Paese.” E’ quanto scrive la Dirigente Scolastica Caterina Policaro in una nota che così prosegue “La “Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera” è stata istituita per ricordare e promuovere i valori di cittadinanza, essenziali per la corretta e rispettosa convivenza civile, e riaffermare e consolidare l’identità nazionale attraverso la memoria civica. L’associazione culturale “Storia e Memoria” Aps Ets di Matera, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Pascoli di Matera, l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci sezione di Matera, ed il Coordinamento tra le Associazioni Combattentistiche e d’Arma di Matera con il presidente Francesco Ghilardi, il Patrocinio del Comune di Matera e della Provincia di Matera, hanno organizzato una cerimonia per celebrarla nella data fissata dalla Legge n. 222 del 23 novembre 2012 nella ricorrenza della data della proclamazione, a Torino (il 17 marzo del 1861), dell’Unità d’Italia. E’ stata una mattinata che ha saputo intrecciare storia e presente, istituzioni e scuola, memoria e futuro. Protagoniste le classi 3 A, 3 H, 3 E e 3 I che, con sensibilità e consapevolezza, hanno dato voce ai grandi temi dell’Unità, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera. Quattro pilastri che non appartengono solo alla storia, ma che continuano a vivere attraverso le nuove generazioni. Particolarmente toccante l’esecuzione dell’Inno di Mameli: un momento solenne, sentito, capace di fermare il tempo e unire tutti in un’unica emozione. La presenza di numerose autorità ha reso ancora più significativo l’evento. Il Colonnello del Comando Militare Esercito di Basilicata Giuseppe Amato, con un intervento di grande intensità, ha ricordato il valore dell’identità nazionale e della bandiera, sottolineando come l’energia e l’entusiasmo dei ragazzi e delle ragazze rappresentino una speranza concreta per il futuro. Il vicesindaco Rocco Nicola Buccico, in rappresentanza dell’amministrazione Comunale di Matera, ha richiamato il valore della Costituzione, guida fondamentale che garantisce diritti ma chiede, a ogni cittadino, responsabilità e rispetto delle regole. Accanto ad essi, i vari rappresentanti delle istituzioni civili e militari, (in rappresentanza del Questore, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza), della Polizia Provinciale e Locale e delle associazioni combattentistiche e di volontariato, insieme ai gonfaloni del Comune di Matera e della Provincia, che hanno patrocinato l’iniziativa: simboli vivi di una memoria condivisa e di un impegno che continua nel presente. La dirigente scolastica Caterina Policaro ha sottolineato, in chiusura dell’evento, l’importanza di custodire e trasmettere questi valori insieme ai valori della democrazia e della libertà, conquistata come Italia anche al prezzo dei tantissimi che hanno combattuto e perso la vita. Un ringraziamento al corpo docente dell’IC Pascoli perchè con professionalità, alla guida delle classi, fanno in modo che giornate come questa non siano solo celebrazioni, ma occasioni autentiche di crescita civile e umana. E’ proprio nei volti, nelle parole e nell’entusiasmo delle giovani generazioni che l’Italia continua a riconoscersi, a rinnovarsi e a costruire, giorno dopo giorno, il suo domani.”

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