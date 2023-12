Allez, Rossella! Da Matera a Bourges capitale europea cultura 2028

L’esperienza pluriennale maturata con Matera capitale europea della cultura 2019 non è andata persa. Anzi è stata apprezzata e valorizzata all’estero, in Francia dove ha presieduto la giuria internazionale che ha designato la capitale europea della cultura 2029. La vediamo nella foto con il ministro della cultura francese Rima Abdul-Malak . E’ la materana Rossella Tarantino, manager sviluppo e networking della Fondazione Matera-Basilicata 2019, per la realizzazione del programma di Matera capitale europea. E ieri, giorno di Santa Lucia, ha contribuito a un altro pezzo della arcinota ”grandeur” francese per la cultura.Una scelta, quella di Bourges, non facile visto il novero delle concorrenti che comprendeva anche Rouen, Montpellier et Clermont-Ferrand, ma destinate a far rete con la designata e un po’ con tutta la Francia come è stato per Matera, tanto da innescare tutta una serie di collaborazioni e di iniziative che la nostra Rossella Tarantino ha seguito e incoraggiato in quella formidabile stagione che è stata portata avanti, tra non poche difficoltà dalla Fondazione ” Matera- Basilicata 2019”, oggi ridimensionata fortemente nelle risorse umane, finanziarie e negli obiettivi . E con una occasione mancata, al termine dell’anno da capitale europea di lavorare con la stessa lena e con proposte concrete,mai arrivate, come aveva chiesto (eravamo presenti a Palazzo Lanfranchi) l’ex presidente del Parlamento europeo David Sassoli. Peccato. Ma le sfide delle capitali europei continuano e non è detto, se ci saranno lungimiranza e capacità organizzative, che Matera non possa collaborare con Bourges,

dal sito francese de Le Figaro

La città di Bourges è stata nominata Capitale Europea della Cultura 2028

La prefettura di Cher diventa la quinta città francese a beneficiare di questo titolo.



Una veduta della città di Bourges (Cher) dalla cattedrale di Saint-Etienne, nel 2019. (GUY CHRISTIAN / HEMIS.FR / AFP)

Questo è un titolo ambito. La città di Bourges (Cher) è stata designata, mercoledì 13 dicembre, Capitale europea della cultura 2028, dopo una dura competizione. Bourges era in corsa, insieme ad altre tre città francesi, per ottenere questo prestigioso marchio europeo, sinonimo di importanti vantaggi economici e turistici: Montpellier (Hérault), Rouen (Seine-Maritime) e Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). La città condividerà il titolo con altre città del Vecchio Continente. Le città ceche di České Budějovice e Skopje, nella Macedonia del Nord, hanno già ottenuto questa etichetta per il 2028.

Bourges, sede della prima Casa della Cultura in Francia, difende nel suo dossier una capitale europea della cultura “a misura d’uomo” , secondo il suo sindaco Yann Galut. L’eletto desidera creare una Città europea degli artisti e degli autori, un luogo di risorse al servizio degli artisti e degli attori dell’industria culturale.È un “enorme onore” , ha reagito l’eletto PS di Bourges, presente al Ministero della Cultura per questo annuncio accolto da grida di gioia. “In questa candidatura, siamo stati in qualche modo il piccolo pollice davanti alle metropoli, abbiamo cercato di offrire un’altra visione e un altro modo di vivere la nostra capitale europea della cultura” , ha dichiarato ancora, evidenziando una “candidatura alla sobrietà” .

“Una città di medie dimensioni che punta sulla cultura”

“Scegliere Bourges , ha sottolineato dal canto suo il ministro della Cultura Rima Abdul Malak, significa sostenere la sfida di una città di medie dimensioni che fa affidamento sulla cultura per il suo sviluppo umano, sociale ed economico e che mira a diventare un luogo reale per tutti i pubblici ” .

Quattro città francesi sono state designate in passato Capitali europee della cultura, un’iniziativa lanciata su iniziativa dei ministri greco e francese, Melina Mercouri e Jack Lang: Parigi nel 1989, Avignone nel 2000, Lille nel 2004 e Marsiglia nel 2013. Il sistema consente di designare, per un periodo di un anno, una città ospitante responsabile dell’organizzazione di un programma di eventi culturali e della realizzazione di ambiziosi progetti culturali. Nel 2013, la città di Marsiglia ha approfittato di questo evento per inaugurare il Museo delle Civiltà dell’Europa e del Mediterraneo (Mucem), divenuto un luogo emblematico di Marsiglia.